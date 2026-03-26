SULTANLAR Ligi’ne yükselme yolunda kritik öneme sahip mücadelelere sahne olan karşılaşmalar, 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Kompleksi’nde oynanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen takımlar, en üst lig bileti için parkede kıyasıya rekabet ediyor. Program kapsamında 26-27-28 Mart tarihlerinde yarı final maçları oynanırken, final etabı ise 3-4-5 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen organizasyonda, takımlar Sultanlar Ligi hayali için ter dökecek. Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyon, hem şehrin spor turizmine katkı sağlıyor hem de voleybol heyecanını zirveye taşıyor. Yetkililer, turnuvaya katılan tüm takımlara başarı diledi. Cemali AYDINOĞLU

