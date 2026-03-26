Baby Reindeer dizisiyle gündeme gelen oyuncu Jessica Gunning, özel hayatına dair yıllar sonra yaptığı açıklamayla sosyal medyada konuşuluyor.

Netflix’in dikkat çeken yapımlarından biri olan “Baby Reindeer” ile geniş kitleler tarafından tanınan Jessica Gunning, özel hayatına dair bugüne kadar bilinmeyen bir gerçeği paylaştı. Ünlü oyuncu, 36 yaşına kadar hiçbir romantik ilişki yaşamadığını açıkladı.

40 yaşındaki oyuncunun bu sözleri, özellikle sosyal medyada kısa sürede yayılırken, “ünlü oyuncuların özel hayat itirafları” aramalarında da dikkat çekici bir artış yaşandı.

YILLAR SONRA GELEN AÇIKLAMA

Gunning, yaptığı açıklamada hayatının büyük bir bölümünde kimseyle romantik bağ kurmadığını belirtti. Oyuncu, “Hayatım boyunca hiç kimseyle ilişkim olmadı” sözleriyle dikkat çekti.

Bu durumun, kendi kimliğini keşfetme sürecini de geciktirdiğini ifade eden Gunning, dönüm noktasının ise 2022 yılında yaşadığını söyledi.

Bir sohbet sırasında kendi cinsel yönelimini fark ettiğini anlatan oyuncu, bu süreçten sonra hayatında yeni bir sayfa açtığını belirtti.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Cinsel yönelimini fark ettikten sonra hayatında değişim yaşadığını söyleyen Gunning, bu süreçten sonra iki farklı ilişki deneyimi yaşadığını dile getirdi.

Ancak oyuncu, ilişkilerden ziyade kariyerine odaklanmayı tercih ettiğini vurguladı. Özellikle Baby Reindeer dizisi sonrası kariyerinde yakaladığı çıkış, bu kararında etkili oldu.

Hani bazen insan hayatının büyük kısmını anlamadan geçirir… Sonra bir anda her şey yerine oturur ya. Tam olarak öyle bir şey.

“KENDİMİ FARKLI HİSSEDİYORDUM”

Gunning, geçmişte yaşadığı bu durumun fiziksel görünümüyle de bağlantılı olabileceğini ifade etti. Oyuncu, “Kendimi biraz farklı hissediyordum” diyerek, bu durumun erkeklere karşı ilgisini anlamasını geciktirmiş olabileceğini söyledi.

Uzun süre kimliğini canlandırdığı karakterler üzerinden kurduğunu belirten oyuncu, bu sayede duygusal bir boşluk hissetmediğini de sözlerine ekledi.

Aslında… belki de birçok kişi için tanıdık bir durum.

Ünlü oyuncunun açıklamaları, özellikle “geç yaşta kimlik keşfi”, “cinsel yönelim fark etme süreci” gibi konuların yeniden tartışılmasına neden oldu.