Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği banka promosyonlarında yeni rakamlar belli oldu. Emekli promosyonu 2026 yılı için güncellenirken, maaş aralıklarına göre değişen ödemeler ve ek bonus imkanları öne çıkıyor. Özellikle artan yaşam maliyetleri karşısında ek gelir arayan emekliler için bu kampanya doğrudan bütçeye katkı sağlıyor.

PROMOSYON TUTARLARI MAAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR

Garanti BBVA’nın açıkladığı yeni promosyon tutarları, emekli maaş aralığına göre şu şekilde:

10.000 TL’ye kadar maaş: 6.250 TL

10.000 – 15.000 TL arası: 10.000 TL

15.000 – 20.000 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Bu ödemeden yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü vermesi gerekiyor. Promosyon, ilk maaşın yatmasının ardından kısa süre içinde hesaba aktarılıyor.

EK BONUSLARLA 25 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Bankanın kampanyası yalnızca nakit promosyonla sınırlı değil. Belirli şartları sağlayan emekliler, toplamda 10.000 TL’ye varan ek bonus kazanabiliyor.

Bu kapsamda:

2.000 TL ve üzeri kart harcamasına 6.000 TL

Avans hesap kullanımına 2.000 TL

Sigorta ürünlerinden birine 2.000 TL bonus veriliyor

Böylece toplam kazanç 25.000 TL seviyesine kadar çıkabiliyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Garanti BBVA emekli promosyonu başvurusu birkaç farklı kanal üzerinden yapılabiliyor:

Mobil uygulama: Banka müşterisi olmayan emekliler, mobil uygulama üzerinden kısa sürede müşteri olup maaş taşıma işlemini tamamlayabiliyor.

e-Devlet: Maaş taşıma işlemi e-Devlet üzerinden birkaç adımda gerçekleştirilebiliyor.

Şubeler: Dijital kullanmayanlar, kimlikleriyle birlikte en yakın şubeye başvurabiliyor.

Müşteri hizmetleri: Mevcut müşteriler telefon bankacılığı üzerinden işlemlerini tamamlayabiliyor.

TAAHHÜT ŞARTLARINA DİKKAT

Promosyon alındıktan sonra 3 yıl dolmadan banka değişikliği yapılması halinde, alınan tutarın kalan süreye karşılık gelen kısmı geri alınıyor. Bu nedenle başvuru öncesinde taahhüt süresi dikkatle değerlendirilmeli.

Ayrıca birden fazla maaş alan emekliler için toplam gelir dikkate alınarak tek promosyon ödemesi yapılıyor.