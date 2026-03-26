Alanya'da evlilik hazırlığı yapan gençler için dikkat çeken bir destek devreye alındı. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi, yeni yuva kuracak çiftlere faizsiz kredi ve alışveriş avantajları sunuyor.

Özellikle Alanya’da artan kira, eşya ve düğün giderleri düşünüldüğünde, bu destek paketi gençler için doğrudan ekonomik rahatlama anlamı taşıyor.

KREDİ TUTARI YAŞA GÖRE BELİRLENİYOR

Projede kredi miktarı yaş aralığına göre değişiyor:

18-25 yaş arası çiftler: 250.000 TL’ye kadar faizsiz kredi

26-29 yaş arası çiftler: 200.000 TL’ye kadar faizsiz kredi

Bu destek, özellikle Alanya’da ev kurma sürecinde karşılaşılan yüksek maliyetleri karşılamaya katkı sağlıyor.

GERİ ÖDEME 2 YIL SONRA BAŞLIYOR

Kredi desteğinde ödeme planı da gençleri rahatlatacak şekilde düzenlendi.

İlk 2 yıl geri ödeme yapılmıyor. Bu süreçte çiftlerin ekonomik olarak toparlanması hedefleniyor.

Çiftlerin çocuk sahibi olması halinde ise geri ödeme süresi 1 yıl daha ertelenebiliyor.

ALANYA’DA EV KURACAKLARA EK AVANTAJ

Proje kapsamında yalnızca kredi değil, alışveriş avantajları da sunuluyor. Türkiye genelinde anlaşmalı 2.046 mağaza üzerinden:

Mobilya

Beyaz eşya

Ev tekstili

ürünlerinde yüzde 40’a varan indirim fırsatı sağlanıyor. Bu indirimler, Alanya’da yeni ev kuracak çiftlerin bütçesine doğrudan katkı sunuyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlık, yaptığı açıklamada gençlerin evlilik sürecinde desteklenmesinin hedeflendiğini belirterek, ekonomik yükün azaltılması ve aile kurmanın teşvik edilmesinin amaçlandığını duyurdu.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Projeden yararlanmak isteyen Alanya’daki gençler başvurularını ailegencilikfonu.aile.gov.tr adresi üzerinden yapabiliyor.

Online başvuru sistemi üzerinden kimlik bilgileriyle giriş yapıldıktan sonra “Başvuru Yap” adımı ile süreç kısa sürede tamamlanıyor.

Başvuru sırasında yaş kriteri ve diğer uygunluk şartları sistem üzerinden kontrol ediliyor.