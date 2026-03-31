Türkiye’de 5G sürecinin hız kazanmasıyla birlikte operatörler yeni kampanyalarını peş peşe açıklıyor. Bu kapsamda Vodafone, kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik dikkat çeken fırsatları devreye aldı. Şirket, tüm abonelerine 1 gün ücretsiz sınırsız internet, seçili cihazlarda indirim ve uygun fiyatlı yeni paketler sunacağını duyurdu.

1 GÜNLÜK SINIRSIZ İNTERNET NASIL ALINIR?

Kampanya kapsamında Vodafone aboneleri, belirlenen süre içinde istedikleri bir günü seçerek ücretsiz sınırsız internet kullanabilecek. Bu fırsattan yararlanmak için uygulamasına giriş yapmak yeterli olacak.

Kullanıcılar bu sayede kota endişesi yaşamadan 5G hızını doğrudan deneyimleme imkânı bulacak. Özellikle yoğun veri tüketimi yapan kullanıcılar için kampanya dikkat çekici bir avantaj sunuyor.

81 İL VE 922 İLÇEDE 5G ALTYAPISI HAZIR

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede 5G altyapı hazırlıkları tamamlandı. 1 Nisan itibarıyla kapsama alanına bağlı olarak kademeli şekilde 5G sinyali verilmeye başlanacak.

Bu gelişme, özellikle turizm sezonuna hazırlanan Antalya ve Alanya gibi yoğun veri trafiği yaşayan bölgelerde internet hızının ve kullanıcı deneyiminin önemli ölçüde artacağı anlamına geliyor.

5G’Lİ TELEFONLARDA YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİM

Vodafone, sadece internet tarafında değil, cihaz tarafında da kampanya başlattı. 30 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında belirli saatlerde Vodafone mağazalarında:

- Seçili 5G destekli telefonlarda

- %50’ye varan indirim

sunulacak. Kampanya kapsamında toplam indirim tutarının 200 milyon TL’yi aşması bekleniyor.

99 TL’YE SINIRSIZ UYGULAMA PAKETLERİ

Artan veri tüketimine karşılık olarak yeni paketler de duyuruldu. Sosyal medya, oyun ve eğlence odaklı Sınırsız Uygulama Paketleri, 1 Nisan itibarıyla aylık 99 TL fiyatla kullanıma sunulacak.

Bu paketler özellikle genç kullanıcılar ve yoğun mobil internet tüketenler için bütçe dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.