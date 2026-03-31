Sağlık durumunun hızla iyiye gittiği öğrenilen Başkan Özçelik’in, kısa süre içerisinde mesaisine başlaması bekleniyor.

​TEDAVİ SÜRECİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

​Hastanede gerçekleştirilen cerrahi müdahalenin ardından doktorlar tarafından sağlık durumu titizlikle takip edilen Başkan Özçelik, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte evinde istirahate çekildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Özçelik, sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu belirterek, kendisi için dua eden ve iyi dileklerini ileten tüm vatandaşlara teşekkürlerini sundu.

​CUMA GÜNÜ MESAİ BAŞLIYOR

​Evindeki dinlenme sürecini kısa tutmayı planlayan Başkan Özçelik, en geç Cuma gününe kadar makamına dönerek görevine kaldığı yerden devam edecek.

​Alanya kamuoyunun merakla beklediği Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı için de hazırlıklar sürüyor. Sağlık durumundaki olumlu seyir göz önüne alındığında, meclis oturumuna Başkan Özçelik’in bizzat başkanlık etmesi bekleniyor.

