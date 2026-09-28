Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için YKS ek yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 28 Eylül 2026 saat 15.30 itibarıyla ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebiliyor.

KAYIT TARİHLERİ VE SÜRECİ

Ek yerleştirme sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler için elektronik kayıt işlemleri 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak. Üniversiteye giderek şahsen başvuru yapmak isteyen adayların ise 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında ilgili yükseköğretim kurumuna müracaat etmesi gerekiyor. ÖSYM, yerleştirme sonuç belgelerinin adaylara basılı olarak gönderilmeyeceğini bildirdi.

ÖRGÜN EĞİTİMDE 55 BİN 764 KONTENJAN BOŞ KALDI

ÖSYM'nin paylaştığı verilere göre, örgün yükseköğretim programlarında açılan toplam 100.738 ek kontenjana 44.974 aday yerleşti. İşlemlerin ardından 55.764 kontenjan boş kaldı. Lisans düzeyindeki 47.445 kontenjana 12.630 kişi yerleşirken 34.815 kontenjan, ön lisans düzeyinde açılan 53.293 kontenjana 32.344 aday kayıt hakkı kazanırken 20.949 kontenjan boş kaldı. Örgün öğretim dışında kalan açık öğretim programlarına ise toplam 12.174 adayın yerleştiği aktarıldı.

DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ARASINDAKİ FARK

Yerleştirme rakamları incelendiğinde, devlet ve vakıf üniversiteleri arasındaki doluluk oranlarında belirgin bir ayrışma yaşandığı görülüyor. Devlet üniversitelerinde açılan toplam 34.177 kontenjana 28.367 aday yerleşti ve boş kontenjan sayısı 5.810 ile sınırlı kaldı. Lisans düzeyinde 10.734 kontenjanın 7.348'i dolarken 3.386'sı boş kaldı. Ön lisans düzeyinde ise 23.443 kontenjanın 21.019'u doldu ve 2.424 kontenjan boş kaldı.

Buna karşılık, vakıf üniversitelerindeki toplam 57.226 kontenjanın yalnızca 14.760'ı doldu. Lisans programlarında 29.746 kontenjana 4.319 aday yerleşirken 25.427 kontenjan boş kaldı. Ön lisans programlarında 27.480 kontenjana 10.441 aday yerleşti ve 17.039 kontenjan boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde boş kalan toplam 42.466 kontenjan, oransal olarak yaklaşık yüzde 75'lik bir boşluğa işaret ediyor.

YURT DIŞI VE KKTC VERİLERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversitelerde açılan 8.645 kontenjanın 1.756'sına yerleştirme yapılırken, 6.889 kontenjan boş kaldı. KKTC'de lisans düzeyinde 931 aday yerleşirken 5.403 kontenjan, ön lisans düzeyinde ise 825 aday yerleşirken 1.486 kontenjan boş kaldı.

Diğer ülkelerdeki üniversitelerde açılan toplam 690 kontenjana 91 aday yerleşti, 599 kontenjan boş kaldı. Bu ülkelerdeki lisans programlarında 631 kontenjana 32 aday yerleşirken, ön lisans programlarındaki 59 kontenjanın tamamının dolması kayıtlara geçti.