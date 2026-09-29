Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimleri öncesinde saha ve ziyaret çalışmalarını sürdüren başkan adayı Mustafa Tuna, seçim ofisinde Gürses ailesinin üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette Gürses ailesi, Tuna ve çalışma ekibine desteklerini açıklarken seçim sürecinde birlikte hareket edecekleri mesajını verdi.

Buluşmada Alanya iş dünyasının beklentileri, kentin ekonomik geleceği ve oda çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Gürses ailesinin temsilcileri, Alanya’ya katkı sağlayacak çalışmaların iş dünyasının farklı kesimlerinin katılımı ve dayanışmasıyla yürütülmesinin önemine öne çıktı.

SİNAN GÜRSES “HEDEF BİR” EKİBİNDE

Ziyaretin öne çıkan isimlerinden biri de Mustafa Tuna’nın çalışma ekibinde yer alan Sinan Gürses oldu. Gürses ailesinin genç kuşak temsilcilerinden Sinan Gürses’in seçim çalışmalarında aktif sorumluluk üstlenmesi, aile tarafından açıklanan desteğin çalışma ekibine de yansıması olarak değerlendirildi.

Tuna cephesi, seçim çalışmalarında farklı sektörlerden ve kuşaklardan oda üyelerini aynı çalışma zemini etrafında buluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ziyaretlerde üyelerin talep ve beklentilerinin dinlenmesi, meslek gruplarının sorunlarının belirlenmesi ve seçim sonrasına ilişkin çalışma başlıklarının oluşturulması öne çıkıyor.

ALTSO’DA MESLEK GRUPLARI BELİRLEYİCİ

ALTSO’daki seçim sistemi doğrudan yalnızca başkan adayları arasında yapılan bir oylamadan oluşmuyor. Oda üyeleri kayıtlı oldukları meslek gruplarında meslek komitesi ve meclis üyelerini belirliyor. Ardından oluşan oda meclisi, kendi üyeleri arasından yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun diğer üyelerini seçiyor. Bu nedenle seçim öncesinde meslek gruplarında oluşturulan ekipler ve iş dünyasının farklı kesimlerinden alınan destekler sürecin önemli unsurları arasında yer alıyor.

ALTSO’nun mevcut teşkilat yapısında 24 meslek komitesi bulunuyor. Meslek komiteleri kendi sektörleriyle ilgili sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirerek gerekli gördükleri konuları yönetim kuruluna taşıyabiliyor. Oda meclisi ve yönetim kurulu da ALTSO’nun karar alma mekanizmasının temel parçalarını oluşturuyor.

SEÇİMLER YARGI GÖZETİMİNDE YAPILIYOR

Türkiye’de ticaret ve sanayi odalarının organ seçimleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği mevzuatı çerçevesinde ve yargı gözetiminde gerçekleştiriliyor. Meslek gruplarında üyeler komite ve meclis temsilcilerini seçerken, sonraki aşamada oda meclisi yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulunu belirliyor. Böylece oda yönetiminin oluşmasında yalnızca başkanlık yarışı değil, meslek gruplarında ortaya çıkan meclis dağılımı da doğrudan etkili oluyor.

ALANYA EKONOMİSİNİN BEKLENTİLERİ GÜNDEMDE

Turizm başta olmak üzere ticaret, hizmet, inşaat, emlak, ulaştırma ve çok sayıda farklı faaliyet alanının bir arada bulunduğu Alanya’da ALTSO, sektörlerin ortak taleplerinin kamu kurumlarına aktarılmasında önemli bir temsil mekanizması konumunda. Bu nedenle seçim döneminde adayların yalnızca yönetim kadroları değil, meslek gruplarıyla kuracakları iletişim ve sektörlerin sorunlarına yönelik çalışma modelleri de iş dünyasının gündeminde yer alıyor.

TUNA’DAN GÜRSES AİLESİNE TEŞEKKÜR

Mustafa Tuna da seçim ofisindeki ziyaret ve açıklanan destek nedeniyle Gürses ailesine teşekkür etti. Farklı sektörlerden ve kuşaklardan isimlerle güçlü bir çalışma ekibi oluşturmayı amaçladıklarını belirten Tuna, üyelerle sürekli iletişim halinde olan, ulaşılabilir ve sorunlara çözüm üretmeye odaklanan bir ALTSO anlayışı hedeflediklerini ifade etti.

Gürses ailesinin üyeleri ise Mustafa Tuna ve çalışma ekibine başarı dileklerini ileterek seçim sürecinde birlikte hareket edeceklerini belirtti. Ziyaret, ALTSO seçimleri yaklaşırken Tuna’nın iş dünyası ve meslek gruplarıyla sürdürdüğü temasların yeni bir halkası oldu.