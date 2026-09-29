Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), farklı fakülte ve yüksekokullarda görevlendirilmek üzere öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacak. Üniversitenin 2026/03 ilanı kapsamında başvurular 29 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Ekim 2026 mesai bitiminde sona erecek. Akademik personel alımı, meslek yüksekokullarındaki uygulamalı programlardan sağlık ve mühendislik alanlarına kadar farklı birimleri kapsıyor.

BAŞVURULAR 13 EKİM'DE SONA ERECEK

İlanda belirlenen takvime göre adayların başvurularını 13 Ekim 2026 mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor. Ön değerlendirme sonuçlarının 20 Ekim'de açıklanmasının ardından giriş sınavı 26 Ekim'de gerçekleştirilecek. Nihai sonuçlar ise 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek. Böylece başvuru, ön değerlendirme, sınav ve sonuç aşamalarından oluşan süreç yaklaşık bir aylık takvim içinde tamamlanacak.

Başvurular elektronik ortam yerine ilanda belirtilen ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek. Fakültelerdeki kadrolar için ilgili dekanlıklara, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki kadrolar için müdürlüklere, Rektörlük bünyesindeki kadrolar için ise Personel Daire Başkanlığına müracaat edilecek. Postadaki gecikmelerin kabul edilmeyecek olması nedeniyle özellikle şehir dışından başvuracak adayların gönderim süresini dikkate alması önem taşıyor.

ALES VE YABANCI DİL ŞARTLARINA DİKKAT

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşıması gerekiyor. Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında ALES'ten en az 70 puan şartı bulunuyor. İlanda yabancı dil puanı istenen araştırma görevlisi kadrolarında ise adayların belirtilen dil koşulunu da sağlaması gerekiyor. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanabilecek adayların ALES puanı, ön ve nihai değerlendirmelerde 70 olarak kabul edilecek.

Akademik personel alımlarında yalnızca genel koşullar değil, her kadro için ilanda ayrıca belirtilen özel şartlar da belirleyici oluyor. Bu nedenle adayların mezuniyet alanı, lisansüstü eğitim durumu, ALES puan türü ve varsa yabancı dil şartını başvuracakları kadro özelinde kontrol etmeleri gerekiyor. Eksik belgeyle yapılan veya süresi geçtikten sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞINA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı için 2 öğretim görevlisi kadrosu açıldı. Bu kadrolara başvuracak adaylarda en az 70 ALES puanı aranırken yabancı dil şartı bulunmuyor. Aynı meslek yüksekokulunun Bilgisayar Programcılığı Programı için de öğretim görevlisi alınacak. Bu kadroda da en az 70 ALES puanı şartı uygulanırken yabancı dil puanı istenmeyecek.

SAĞLIK ALANINDA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAK

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde de akademik personel alımı gerçekleştirilecek. Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı için 1 araştırma görevlisi alınırken adaylardan en az 70 ALES ve 50 yabancı dil puanı istenecek. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde açılan 1 araştırma görevlisi kadrosunda da 70 ALES ve 50 yabancı dil puanı şartı uygulanacak.

MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİNE YENİ KADROLAR

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi de alım yapılacak birimler arasında yer alıyor. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü için 2 araştırma görevlisi alınacak. Makine Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümlerine ise birer araştırma görevlisi kadrosu ayrıldı. Bu kadrolarda adayların en az 70 ALES ve 50 yabancı dil puanına sahip olması gerekiyor. Mühendislik alanındaki yeni kadrolar, üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma ve proje çalışmalarında da görev alacak akademik insan kaynağının genişletilmesi açısından önem taşıyor.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE DE ALIM VAR

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü için 1 araştırma görevlisi alınacak. İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı için de 1 araştırma görevlisi kadrosu açıldı. Her iki kadro için başvuracak adaylarda en az 70 ALES ve 50 yabancı dil puanı aranacak. İlanın tamamında adayların yalnızca puan şartlarına değil, kadro bazında belirlenen eğitim ve uzmanlık koşullarına da dikkat etmesi gerekiyor.

SONUÇLAR İLGİLİ BİRİMLERDEN TAKİP EDİLECEK

ALKÜ'nün akademik personel alımlarında ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları üniversitenin ilgili birimleri üzerinden duyuruluyor. Üniversitenin farklı akademik birimlerinin internet sayfalarında geçmiş dönem öğretim elemanı alımlarına ilişkin ön ve nihai değerlendirme duyurularının da yayımlandığı görülüyor. Bu nedenle başvuruda bulunan adayların süreç boyunca ALKÜ'nün ve başvuru yaptıkları fakülte veya yüksekokulun resmi duyurularını takip etmeleri gerekiyor.

Alanya'daki yükseköğretim kapasitesinin önemli parçalarından biri olan ALKÜ'de açılan kadrolar; sağlık, mühendislik, ticaret, işletme ve teknik eğitim gibi farklı akademik alanlara dağılıyor. Özellikle meslek yüksekokullarındaki öğretim görevlisi kadroları uygulamalı eğitime, fakültelerdeki araştırma görevlisi kadroları ise eğitim faaliyetlerinin yanında bilimsel araştırma süreçlerine akademik insan kaynağı sağlıyor. Başvuru yapmayı planlayan adayların son günü beklemeden belgelerini hazırlaması ve kadronun özel koşullarını ilan metni üzerinden kontrol etmesi önem taşıyor.