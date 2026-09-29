Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son tahmin raporuna göre, eylül ayının son günü olan 30 Eylül Çarşamba günü Alanya ve Antalya genelinde gök gürültülü sağanak yağışlı bir sistem etkili olacak.

Antalya il merkezinde hava sıcaklıklarının 20 ile 29 derece arasında değişmesi öngörülürken, Kepez ve Konyaaltı gibi noktalarda termometreler 29-31 derece bandında seyredecek. Gün boyu sürmesi beklenen yağış anında yaşanabilecek ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Alanya, Demre, Finike, Gazipaşa, Kaş, Kumluca ve Manavgat gibi sahil şeridindeki ilçelerde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. İç kesimlerde yer alan Akseki, Döşemealtı, Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli ve Saklıkent Kayak Merkezi hattında da sağanak geçişleri sürüyor. Aksu, Belek, Elmalı, Kemer ve Serik çevrelerinde ise aralıklı yağışlarla birlikte parçalı bulutlu bir gökyüzü izlenecek.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN ŞİDDETLENECEK?

Perşembe gününden itibaren yağışlı sistemin bölge genelinde etkisini daha da artırması tahmin ediliyor.