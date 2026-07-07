Örnek No:54*

T.C.

ANTALYA

BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/64291 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/64291 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 4.518.334,00 1 Taşıt 34SB1747 Plakalı , 2016 Model , LAND ROVER Marka , 1051586306DT Motor No'lu , SALWA2KF0GA657933 Şasi ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 13:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 13:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 13:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 13:56

03/07/2026 (İİK m.114/4)