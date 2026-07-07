Örnek No:54*
T.C.
ANTALYA
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/64291 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/64291 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|
Muhammen Kıymeti
|
Adedi
|
Cinsi
|
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|
4.518.334,00
|
1
|
Taşıt
|
34SB1747 Plakalı , 2016 Model , LAND ROVER Marka , 1051586306DT Motor No'lu , SALWA2KF0GA657933 Şasi ...
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 13:56
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 13:56
03/07/2026 (İİK m.114/4)