Antalya’da vatandaşların mesai saatleri dışında ilaç ve eczacılık hizmetlerine ulaşabilmesi için uygulanan nöbet sistemi kapsamında hizmet verecek eczaneler belli oldu. Kent merkezindeki Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu’nun yanı sıra ilçelerde de nöbetçi eczaneler belirlenen çalışma düzeni kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

ANTALYA'DA NÖBETÇİ ECZANELER NASIL BELİRLENİYOR?

Nöbetçi eczane sistemi, normal çalışma saatlerinin dışında ilaç temininin devam edebilmesi amacıyla uygulanıyor. Antalya Eczacı Odası tarafından yapılan duyurulara göre nöbet listeleri komisyon tarafından hazırlanıyor ve dönemsel olarak yayımlanıyor. Oda, 2025 yılından itibaren nöbetlerin üç aylık dönemler halinde hazırlanacağını belirtirken, eczanelerin nöbet başlangıç ve bitiş saatlerine uyması ve nöbet levhalarını yalnızca görevli oldukları zaman diliminde aktif hale getirmesi gerektiğini vurguluyor.

Antalya merkezinde nöbetçi eczaneler arasında Şehir Eczanesi Yıldız Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde, Dila Eczanesi Memurevleri Mahallesi Güllük Caddesi'nde, Keskin Eczanesi Kızıltoprak Mahallesi'nde ve Fulya Eczanesi İsmet Gökşen Caddesi'nde hizmet veriyor. Yaren Eczanesi Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı'nda bulunurken, Çözen Eczanesi ise Dokuma-Kepez bölgesinde yer alıyor.

KEPEZ VE KONYAALTI'NDA NÖBETÇİ ECZANELER

Kepez'de Arslan Eczanesi Teomanpaşa Mahallesi 2202 Sokak'ta, Cihan Eczanesi Habibler Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde ve Bülbüller Eczanesi Şafak Mahallesi 5030 Sokak'ta nöbet hizmeti veriyor. Konyaaltı'nda ise Antalya Sahil Eczanesi Altınkum Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde vatandaşların ilaç ihtiyaçları için açık bulunuyor.

Döşemealtı'nda Özgü Eczanesi Yeniköy Mahallesi 551 Sokak'ta, Aksu'da Bilge Eczanesi Çalkaya Mahallesi 109 Sokak'ta hizmet veriyor. Büke Eczanesi de Saray Mahallesi'nde Başkent Hastanesi'nin batısında yer alıyor. Antalya'nın geniş yerleşim alanına sahip olması nedeniyle nöbet sistemi kent merkeziyle sınırlı tutulmuyor; Alanya, Manavgat, Serik, Kemer, Finike ve Kaş dahil dış ilçelerde de ayrı nöbet planlamaları uygulanıyor.

ECZANEYE GİTMEDEN ÖNCE GÜNCEL LİSTE KONTROL EDİLMELİ

Nöbet listelerinde zorunlu nedenlerle değişiklik yaşanabileceği için vatandaşların yola çıkmadan önce güncel bilgileri kontrol etmesi önem taşıyor. Antalya Eczacı Odası da nöbetçi eczanelerden telefon, adres ve konum bilgilerini kontrol etmelerini, değişiklik olması halinde odaya bildirmelerini istiyor. Bu nedenle özellikle uzak bir noktadaki eczaneye gidilecekse adres ve nöbet durumunun güncel kaynaktan doğrulanması olası mağduriyetlerin önüne geçebilir.

NÖBET LEVHALARI İÇİN ÖZEL UYARI

Antalya Eczacı Odası, nöbet uygulamasında vatandaşların yanlış yönlendirilmemesi konusunda da eczanelere uyarıda bulunuyor. Odaya ulaşan şikâyetlerde bazı eczanelerin nöbet listelerini asmaması veya nöbetçi olmadığı halde nöbet levhalarını açık bırakması nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşayabildiği belirtiliyor. Bu nedenle nöbet levhalarının nöbet başladığında aktif hale getirilmesi ve nöbet sona erdiğinde kapatılması isteniyor.

GECE İLAÇ İHTİYACINDA NÖBETÇİ ECZANE SİSTEMİ

Nöbetçi eczaneler özellikle hastanelerin acil servislerinden çıkan hastalar, gece saatlerinde reçeteli ilaca ihtiyaç duyanlar ve tedavisini aksatmaması gereken vatandaşlar açısından önemli bir sağlık hizmeti oluşturuyor. Antalya gibi kent merkezi ile ilçeleri geniş bir coğrafyaya yayılan şehirlerde en yakın nöbetçi eczanenin doğru adresinin belirlenmesi ayrıca önem taşıyor. Vatandaşların eczaneye gitmeden önce güncel nöbet listesini ve konum bilgisini kontrol etmeleri, mümkünse eczaneyle iletişime geçerek hizmet durumunu teyit etmeleri öneriliyor.