Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 21 yaşındaki Veysi Düzenli, eski sevgilisi Kumsal Kayan'ın evine zorla girerek genç kızı silahla başından vurdu. Ağır yaralanan Kayan, hastanede üç gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını noktaladı.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in aktardığı habere göre, 2023 yılında babasını kaybeden Kumsal Kayan, bir süre sonra Veysi Düzenli ile birliktelik yaşadı. Uyuşturucu temini ve silahla yaralama gibi suçlardan emniyette kaydı bulunan şüpheli, ilişkinin bitmesinin ardından genç kızı tehdit etmeyi sürdürdü. Tehditlerin devam etmesi üzerine resmi makamlara başvuran genç kız, şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

MEZARLIKTA İNTİHAR GİRİŞİMİ SIRASINDA YAKALANDI

Alınan koruma kararına rağmen silahla genç kızın evine giren şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtı. Güvenlik güçlerinin başlattığı arama çalışmaları sonucunda Veysi Düzenli, bir mezarlıkta intihar etmeye çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kumsal'ın daha önce geçirdiği bir kaza sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı "Ben de katilime aşıktım" şeklindeki not ise olayın ardından gündeme geldi.

AİLENİN HUKUKİ SÜREÇTEN BEKLENTİSİ

Kızının fail tarafından aylar boyunca takıntı haline getirildiğini belirten anne Nurgül Etik, cinayetin tasarlanarak işlendiğini ifade etti. Sürekli ölüm korkusuyla yaşayan kızının faili her gün şikayet etmeye gittiğini aktaran Etik, şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını talep ederek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı. Uzaklaştırma kararlarının ihlali ve suç kaydı kabarık kişilerin denetimi, yaşanan bu cinayetin ardından koruma tedbirlerinin etkinliği bağlamında yeniden gündeme geldi.