Alanya'nın nüfus yoğunluğu en yüksek mahallelerinden Mahmutlar'da, yeni bağlantı güzergahının kullanılmaya başlanmasının ardından trafik sorunu giderek büyüyor. Yerel raporların aktardığına göre, özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde Menderes Caddesi ile D-400 Karayolu üzerinde araç trafiği sık sık kilitlenme noktasına geliyor.

GÜNLÜK YAŞAM OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Bölgedeki yeni ulaşım bağlantısının ana arterlere aniden yük bindirmesi, hem sürücülere hem de mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyor. D-400 Karayolu'nun transit geçiş yolu olması ve Menderes Caddesi'nin mahalle içi trafiği taşıması nedeniyle oluşan yoğunluk, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan ve olumsuz yönde etkiliyor.

YETKİLİLERDEN ACİL ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Mahmutlar gibi yerleşik nüfusun ve ticari hareketliliğin yüksek olduğu bir bölgede, mevcut yol kapasitesinin yeni bağlantıların oluşturduğu araç yükünü kaldıramaması altyapı planlamasının önemini yeniden gündeme getirdi. Artan trafik çilesinin bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep eden bölge halkı, yetkili kurumların bölgede hayata geçireceği olası sinyalizasyon, kavşak veya alternatif güzergah düzenlemelerini yakından takip ediyor.