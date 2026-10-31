Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kepez ilçesinde düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kente uyuşturucu madde getirerek satışını ve dağıtımını yapmayı planladığı öne sürülen M.S.K. ve O.Ü. takibe alındı. Emniyet güçlerinin Kepez'de belirlenen adrese gerçekleştirdiği baskında her iki şüpheli de gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda 15 ayrı poşet içerisine gizlenmiş toplam 7 kilo 500 gram esrar bulundu.

ADLİ SÜREÇ NASIL SONUÇLANDI?

Emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli O.Ü. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

BÖLGEDE DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Antalya genelinde uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Güvenlik güçleri, özellikle çevre illerden kente yönelik yasa dışı madde akışını engellemek amacıyla saha denetimlerini ve istihbarat faaliyetlerini artırmış durumda.