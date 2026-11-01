Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlaması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Taşköprü Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde biriken doğal gazın sıkışması sonucu meydana gelen şiddetli patlamada 3 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayda evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

MÜSTAKİL EVDE ŞİDDETLİ PATLAMA

Olay, Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan müstakil evde biriken doğal gaz nedeniyle şiddetli bir patlama yaşandı.

Patlamanın etkisiyle evde büyük çapta hasar meydana gelirken, olay sırasında içeride bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaşanan olayın ardından yapılan ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi.

PATLAMADA 3 KİŞİ YARALANDI

Patlama sırasında evde bulunan Miray Özata, Şahinder Özata ve Havva Demir yaralandı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedavileri devam eden Miray Özata, Şahinder Özata ve Havva Demir'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın şiddetine rağmen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

EVDE BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

Doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama, müstakil evde ciddi hasara yol açtı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, patlamanın yaşandığı bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Patlamanın ardından evde oluşan hasarın boyutunun belirlenmesi ve olayın meydana geliş koşullarının araştırılması amacıyla inceleme başlatıldı.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İlk bilgilere göre patlamanın evde biriken doğal gazdan kaynaklandığı belirtildi.

Ancak gazın evde nasıl biriktiği ve patlamayı tetikleyen koşulların ne olduğu henüz kesin olarak belirlenmedi.

Yetkililerin olayla ilgili başlattığı inceleme sürerken, patlamanın kesin nedeninin yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.