TÜRKİYE'DE il sayısının 81'den 100'e çıkarılmasına yönelik tartışmalar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Bahçeli'nin uzun süredir savunduğu “100 İl, 1000 İlçe” hedefi kapsamında 19 yeni ilin kurulması ve Türkiye'nin mülki idare yapısının yeniden düzenlenmesi konuşuluyor. İl olma potansiyeli taşıyan ilçeler arasında Antalya'nın Alanya ilçesi öne çıkarken, kamuoyuna yansıyan aday listelerinde Alanya'nın ilk sırada yer alması dikkat çekti.

ALANYA İL OLMAYA ADAY İLÇELERİN BAŞINDA

Türkiye'de il statüsü kazanabilecek ilçeler arasında Alanya, nüfus büyüklüğü, turizm kapasitesi, ticaret hacmi ve gelişmişlik düzeyiyle öne çıkıyor.

Sözcü'de daha önce yayımlanan aday ilçe değerlendirmesinde, 359 bini aşan nüfusuyla Alanya listenin ilk basamağında gösterildi. Alanya'nın yanı sıra Tarsus, Çorlu, İnegöl, Siverek ve Manavgat gibi ilçeler de il olma potansiyeli taşıyan yerleşimler arasında sıralandı.

Alanya'nın Antalya il merkezine uzaklığı, uluslararası turizmdeki konumu ve ekonomik faaliyetlerinin çeşitliliği, il olma tartışmalarında öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

Ancak söz konusu sıralama resmî olarak kesinleşmiş bir il listesi niteliği taşımıyor.

BAHÇELİ'DEN 100 İL VE 1000 İLÇE HEDEFİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeniden gündeme taşıdığı proje, Türkiye'nin mevcut 81 il ve 922 ilçeden oluşan idari yapısının genişletilmesini öngörüyor.

Hedefin hayata geçirilmesi durumunda Türkiye'de 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması gündeme gelecek.

Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin yeni yüzyılında 100 il ve 1000 ilçeden oluşan bir idari yapıya kavuşmasının mümkün olduğunu dile getirmişti.

Son açıklamalarla birlikte yıllardır tartışılan projenin nasıl hayata geçirilebileceği yeniden gündeme taşındı.

ANTALYA'DAN İKİ İLÇE LİSTEDE

İl olma ihtimaliyle gündeme gelen ilçeler arasında Antalya'dan iki yerleşim yeri bulunuyor.

Alanya ve Manavgat, nüfusları, ekonomik faaliyetleri ve gelişmişlik düzeyleri nedeniyle aday listelerinde yer alıyor.

Türkiye genelinde il olma potansiyeliyle öne çıkan diğer ilçeler arasında Bandırma, Edremit, Fethiye, Nazilli, Polatlı, Çorlu, Lüleburgaz, İskenderun, Ünye, Elbistan, Siverek, Kahta, Ergani, Midyat, Cizre, Erciş ve Yüksekova bulunuyor.

Aday olarak gösterilen ilçe sayısının kurulması öngörülen 19 yeni ilden fazla olması nedeniyle hangi ilçelerin seçileceği henüz belirsizliğini koruyor.

İL OLMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerde, ilçelerin il statüsüne kavuşması için nüfus ve coğrafi konumun yanı sıra ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyinin de önem taşıdığı belirtiliyor.

Bu kapsamda en az 100 bin nüfus ve bağlı bulunulan il merkezine en az 30 kilometre uzaklık gibi ölçütler gündeme geliyor.

Bunun yanında ulaşım altyapısı, şehirleşme düzeyi, ekonomik çeşitlilik, eğitim olanakları ve kamu hizmetlerinin kapasitesi de değerlendirmelerde öne çıkıyor.

Alanya, bu başlıkların önemli bir bölümünde sahip olduğu potansiyelle dikkat çekiyor.

ALANYA İL OLURSA NELER DEĞİŞECEK?

Alanya'nın il statüsüne kavuşması halinde ilçenin idari yapısında önemli değişiklikler yaşanabilecek.

İl statüsünün kazanılmasıyla birlikte Alanya'da valilik teşkilatı kurulması, kamu kurumlarının il müdürlüğü düzeyinde yeniden yapılandırılması ve bazı kamu hizmetlerinin doğrudan yeni il merkezi üzerinden yürütülmesi gündeme gelecek.

Bunun yanı sıra sağlık, eğitim, emniyet ve diğer kamu hizmetlerinin organizasyonunda yeni düzenlemeler yapılabilecek.

İl statüsünün seçim çevreleri, kamu yatırımları ve bütçe kaynaklarının dağılımı üzerinde de etkileri olabilecek.

ALANYA'NIN PLAKASI 82 Mİ OLACAK?

Türkiye'de son olarak Düzce'nin 1999 yılında il yapılmasıyla il sayısı 81'e yükselmişti. Aradan geçen 27 yılda yeni bir il kurulmadı.

İl sayısının 100'e çıkarılması halinde yeni illere 82 ile 100 arasında plaka kodları verilmesi gündeme gelebilecek.

Ancak Alanya'nın il olması durumunda hangi plaka kodunu alacağı henüz belli değil. Aday listesinde ilk sırada gösterilmesi, Alanya'nın doğrudan 82 plaka kodunu alacağı anlamına gelmiyor.

GÖZLER TBMM'DE: ALANYA İL OLACAK MI?

Türkiye'nin idari haritasında değişiklik yapılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasal düzenleme gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Bahçeli'nin 100 il hedefini yeniden gündeme taşımasıyla birlikte Alanya'nın il olma ihtimali de bir kez daha kamuoyunun gündemine geldi.

Ancak henüz Alanya'nın il yapılmasına ilişkin kesinleşmiş bir karar veya resmî olarak açıklanmış nihai liste bulunmuyor.

Turizm, ticaret ve nüfus potansiyeliyle aday değerlendirmelerinde ilk sırada gösterilen Alanya'nın gelecekte il statüsü kazanıp kazanmayacağı, olası yasal düzenleme ve TBMM'de alınacak kararlara bağlı olacak.