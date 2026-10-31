Çılgın Sayısal Loto'nun 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilen 130 numaralı çekilişinde kazanan numaralar 7, 13, 37, 52, 61 ve 77 oldu. Çekilişte Joker numarası 89, SüperStar numarası ise 41 olarak belirlendi. Sonuçlar, Milli Piyango Online'ın resmî çekiliş sonuçları sayfasında yer alan bilgilerle açıklandı.

31 EKİM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango Online (Sisal Şans) tarafından açıklanan 31 Ekim 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şöyle:

Çekiliş tarihi: 31 Ekim 2026 Cumartesi

Çekiliş saati: 21.30

Çekiliş numarası: 130

Kazanan numaralar: 7 - 13 - 37 - 52 - 61 - 77

Joker: 89

SüperStar: 41

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

31 Ekim 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılanlar, biletlerini Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden kontrol edebiliyor. Çekiliş sonuçları bölümünde ilgili tarih ve çekiliş numarası seçilerek açıklanan sayılar görüntülenebiliyor.

Katılımcılar, biletlerinde işaretledikleri numaraları 130 numaralı çekilişin sonuçlarıyla karşılaştırabiliyor. İkramiye durumuna ilişkin kesin bilgiler için resmî bilet sorgulama ekranının kullanılması gerekiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto'da katılımcılar, 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 tanesini işaretleyerek bir kolon oluşturuyor. Çekilişte belirlenen altı ana numara, katılımcıların işaretlediği sayılarla karşılaştırılıyor.

Oyunda ayrıca Joker ve SüperStar uygulamaları bulunuyor. Bu numaralar, ana çekiliş sonucundan ayrı olarak açıklanıyor. İkramiye değerlendirmeleri ise oyunun resmî kurallarına göre yapılıyor.

BİR SONRAKİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

31 Ekim 2026 tarihli çekilişin ardından bir sonraki Çılgın Sayısal Loto çekilişi 2 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Çekiliş takvimi, oyun kuralları ve sonuçlara ilişkin güncel bilgiler Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.