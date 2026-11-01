AVM'lerdeki kozmetik zincirlerinde saf bitkisel yağ adı altında satılan ürünlere yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde tüketicileri yanıltan bir uygulama ortaya çıkarıldı. Bakanlık yetkilileri, "LIFE IN" markasıyla satılan çeşitli esansiyel yağların içerisine ayçiçek yağı karıştırıldığını tespit etti.

AMBALAJLARDA SAF İZLENİMİ YARATILDI

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ın yaptığı açıklamaya göre, Reklam Kurulu söz konusu markanın ürünlerini detaylı bir incelemeye aldı. Denetimlerde çay ağacı, lavanta, kekik, nane, okaliptüs, portakal, biberiye ve gül yağı adıyla raflarda yer alan ürünlerin ambalajlarında tüketicileri yanıltıcı görseller ve ifadeler kullanıldığı belirlendi. Ürünlerin tek bir saf bitkisel yağdan oluştuğu izlenimi verilmesine rağmen, içeriklerinde ayçiçek yağı bulunduğu saptandı.

YANILTICI TANITIMLARA CEZA KESİLDİ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Ticari Reklam Yönetmeliği kapsamında, haksız ticari uygulama yapılması nedeniyle söz konusu ürünlerin tanıtımlarına reklamları durdurma cezası verildi. Tüketicilerin kişisel bakım ürünleri alırken yalnızca ön ambalajdaki büyük yazılara değil, ürünün arka yüzündeki içerik listesine de dikkat etmesinin önemi bu kararla birlikte bir kez daha ortaya çıktı.

Bakanlık, vatandaşların alışverişlerinde doğru bilgiye ulaşması ve yanıltıcı etiket oyunlarına karşı korunması amacıyla kozmetik sektöründeki denetimlerini kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu.