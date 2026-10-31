NTV Haber'in aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı. Ergun'un emniyetteki ifade ve soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Soruşturma dosyasında Ergun'a yöneltilen suçlamalar arasında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" iddiaları yer alıyor. 2021 yılından bu yana genel müdürlük görevini yürüten ve aynı zamanda Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) Yönetim Kurulu üyesi olan Ergun'un gözaltına alınması, soruşturmanın ulaştığı tepe noktalarından biri olarak dikkat çekiyor.

FON SORUŞTURMASINDA BİLANÇO NE DURUMDA?

Eylül ayında patlak veren ve 131 fonun tasfiyesiyle sonuçlanan krizde, 31 Ekim itibarıyla tutuklu sayısı 120'ye ulaştı. Yakın zamanda Tera yöneticisi Hakan Gövdere ve Ral Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Yaklaşık 455 bin yatırımcıyı doğrudan etkileyen süreçte, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda kurulan özel kurullar krizin bürokratik ihmallerini derinlemesine inceliyor.

KRİZİN BOYUTU VE YATIRIMCIYI NELER BEKLİYOR?

Resmi makamların açıklamalarına göre, kriz patlak vermeden hemen önce fonlardan 187,6 milyar TL'lik şüpheli çıkış yapıldığı tespit edildi. Haksız kazanç sağladığı iddia edilen 214 gerçek ve tüzel kişinin listesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirilirken, mağdur yatırımcılar için TBMM'ye sunulan yasa teklifiyle 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması planlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) devreye aldığı etkin pişmanlık mekanizmasıyla da haksız kazançların sisteme iadesi hedefleniyor.