İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. AA ve CNN Türk'ün aktardığı bilgilere göre, soruşturma kapsamında bugüne kadar 24 şüpheli tutuklanırken, dosyaya giren ifadelerde yurt dışına yüklü miktarda varlık transfer edildiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden Cihan Tunç'un ifadeleri dikkat çekti. Tunç'un iddialarına göre, göstermelik senetler aracılığıyla yaratılan sahte borç ilişkileri üzerinden İsviçre'ye para aktarıldı. Ayrıca Kapalıçarşı'dan temin edilen altın ve pırlantaların özel jetler kullanılarak yurt dışına çıkarıldığı, vergi kayıtlarında silinme işlemleri yapıldığı iddia edildi. İfadelerde, koruma Beşir Ömer Demir'e susması karşılığında Çekmeköy'de daire verildiği de öne sürüldü.

İDDİALARA SARIGÜL'DEN YANIT

Hakkındaki iddiaları reddeden TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu suçlamaların neden 10-15 yıl boyunca gündeme getirilmediğini sorguladı. Mustafa Sarıgül hakkındaki dosyanın, milletvekili olması nedeniyle ayrı bir değerlendirme için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bildirildi. Ayrıca dosyada cinsel saldırı iddialarının da yer aldığı belirtildi.

MİLYAR EUROLUK FON İDDİASI VE TUTUKLAMALAR

Soruşturmanın temelini, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin kurduğu şirketler ağı oluşturuyor. Müşteki beyanlarına yansıyan rakamlar soruşturmanın uluslararası boyutunu gösteriyor; dosyada 80 milyon euro tutarında sözleşme, 100 milyon euroluk havale, 1,5 milyon euroluk tekne satışı ve 1 milyar euroluk fonun kamu nüfuzu kullanılarak yurt dışına çıkarılması vaadi gibi suçlamalar bulunuyor.

Genişleyen operasyonlar dizisinde Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Emir Sarıgül, Sofu Altınbaş ve Cihan Tunç'un da aralarında bulunduğu 24 kişi cezaevine gönderildi. Beşir Ömer Demir, Cemil Vasken Barın ve Hasan Hişim gibi bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.