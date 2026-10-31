Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden fuhuş organize eden bir şebekeye yönelik, aralarında Antalya'nın da bulunduğu 10 ilde eş zamanlı 'Silüet Operasyonu' düzenledi. DHA'nın aktardığı bilgilere göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma sürecinde yapılan teknik ve fiziki takipler, şüphelilerin ajans adı altında internet siteleri kurduğunu ortaya çıkardı. Çete üyelerinin, sahte profillerle eskort ilanları yayınlayarak müşteri temin ettiği ve kadınların ulaşımını kiralık araçlar ile taksilerle sağladığı belirlendi.

977 MİLYON LİRALIK KARA PARA TRAFİĞİ

Şebekenin elde ettiği yasa dışı gelirleri aklamak için karmaşık bir finansal ağ kurduğu anlaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre, suç şebekesiyle bağlantılı tam 977 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerin, paranın izini kaybettirmek amacıyla üçüncü şahıs banka hesaplarını, kripto varlıkları ve kuyumcular üzerinden altın alım-satım işlemlerini kullandığı belgelendi.

KRİPTO VE ALTINLA FİNANSAL GİZLEME YÖNTEMİ

Organize suç örgütlerinin son yıllarda geleneksel bankacılık denetimlerinden kaçmak için doğrudan kripto para borsalarına ve fiziki altına yönelmesi, MASAK'ın dijital takip stratejilerini de hızlandırdı. Kuyumcular üzerinden yapılan hayali altın alımları ve kripto cüzdan transferleri, yeni nesil dijital iz takibi sayesinde finansal haritalandırmaya takılıyor.

Suç gelirleriyle mücadele kapsamında şebekeye ait 8 milyon 750 bin TL değerindeki 7 otomobil ve 1 arsaya el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 17'si cezaevine gönderilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir, İstanbul, Hatay, Denizli, Kayseri, Edirne, Sakarya ve Mersin illerini de kapsayan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.