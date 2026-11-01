2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan hedeflere göre, Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi kapsamlı bir yapılandırmaya gidiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işbirliğinde yürütülecek çalışmalarla, sistemin mali sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması hedefleniyor.

EMEKLİLİKTE AYLIK BAĞLAMA SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken ayaklarından birini emekli aylığı hesaplama yöntemi oluşturuyor. Mevcut sistem revize edilerek, çalışanların iş hayatında daha uzun süre kalmasını özendiren yeni bir aylık bağlama modeli hayata geçirilecek. Bu değişiklikle birlikte, istihdamda kalma süresi uzadıkça avantaj sağlayacak ve kamuya ek mali yük getirmeyecek bir formül uygulanacak.

ESNEK ÇALIŞANLARA VE ÇİFTÇİLERE ÖZEL GÜVENCE

Geleneksel mesai saatleri dışında kalan evden, kısmi süreli veya hibrit çalışma modelleri, yeni sosyal güvenlik mevzuatına tam entegre edilecek. Ayrıca mevcut sistemde yeterince korunamayan düşük gelirli esnaf, sanatkar, mevsimlik tarım işçileri ve çiftçiler için özel mikro sigorta programları devreye alınacak. Nüfusun yaşlanma eğilimi göz önünde bulundurularak, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanını sağlamak amacıyla yeni bir bakım sigortası fonu da kurulacak.

PRİM KAZANCI YÜZDE 20 DÜŞENLERE SMS GİDECEK

Uygulamaya konulacak denetim mekanizmalarıyla çalışanların hak kayıplarının anında önüne geçilmesi planlanıyor. SGK'ya bildirilen prime esas kazancı bir önceki aya kıyasla yüzde 20'den fazla azalan sigortalılara doğrudan kısa mesaj (SMS) ile uyarı gönderilecek. Bu pratik uygulama sayesinde, çalışanlar prime esas kazançlarındaki ani düşüşleri veya olası eksik bildirimleri anında fark edip yasal haklarını arayabilecek. İşverenler tarafında ise tüm SGK bürokrasisi kolay işverenlik adı altında tek bir dijital platformda birleştirilecek ve istihdam teşvikleri yeniden gözden geçirilecek.