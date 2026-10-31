İş insanı Nevzat Aydın'dan 1 milyon euro talep eden ve isteğin reddedilmesi halinde çocuğunu öldürmekle tehdit eden organize suç ağına yönelik soruşturma derinleşti. CNN Türk'ün aktardığına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen 4 şüpheli daha yakalandı. Böylece dosyada gözaltına alınanların sayısı 8'e ulaştı.

DİJİTAL İZLER YENİ İSİMLERİ ELE VERDİ

Geçtiğimiz perşembe günü 'Çirkinler' adlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen 4 kişi yakalanmıştı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu şüphelilerden elde edilen dijital materyalleri incelemeye aldı. Yapılan veri analizleri sonucunda, şebekenin eylem hazırlığındaki diğer üyelerinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi.

Düzenlenen ikinci dalga operasyonda yakalanan 4 yeni şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL BAŞLADI VE GENİŞLEDİ?

Olayın başlangıcı, Nevzat Aydın'ın oğlunun 22 Ekim'de oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkmasına dayanıyor. Bu etkinliğin ardından basında yer alan haberleri fırsat bilen ve yurt dışında olduğu iddia edilen Kaan A. isimli şahıs, Aydın'a ulaşarak 1 milyon euro haraç talep etmişti.

Emniyet birimlerinin koordineli çalışması, yurt dışı kaynaklı tehditlerin yurt içindeki uzantılarını deşifre etmede dijital ayak izlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Fiziki takibin ötesinde siber incelemelerle desteklenen operasyonun, örgütün tüm bağlantıları çözülene kadar süreceği ifade ediliyor.