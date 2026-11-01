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Fiyatlar 1 Kasım 2026 saat 16:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Serbest piyasada gram altın 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 16:00 itibarıyla 6.222,90 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 3,56 geriledi. Çeyrek altın 10.274,06 lira, Cumhuriyet altını 42.398,00 lira seviyesinde. Ons altın 3.875,55 dolardan işlem görüyor.

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