Serbest piyasada gram altın 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 16:00 itibarıyla 6.222,90 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 3,56 geriledi. Çeyrek altın 10.274,06 lira, Cumhuriyet altını 42.398,00 lira seviyesinde. Ons altın 3.875,55 dolardan işlem görüyor.
Döviz tarafında dolar 49,9589, euro 55,8121 liradan satılıyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Gram altın
|6.222,08
|6.222,90
|Çeyrek altın
|10.042,08
|10.274,06
|Yarım altın
|20.021,40
|20.548,12
|Tam altın
|40.168,33
|40.970,57
|Cumhuriyet altını
|41.761,00
|42.398,00
|Ata altın
|41.423,59
|42.478,68
|22 ayar bilezik (gram)
|5.723,99
|5.730,85
|14 ayar altın (gram)
|3.577,49
|3.581,78
|Has altın (gram)
|6.190,97
|6.191,78
|Gümüş (gram)
|78,85
|78,92
DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Dolar
|49,9256
|49,9589
|Euro
|55,7150
|55,8121
|Sterlin
|66,9473
|67,0067
Fiyatlar 1 Kasım 2026 saat 16:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.
Muhabir: Haber Merkezi