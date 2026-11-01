BİM 1 Kasım 2026 indirim kataloğu: İşte ürünler ve fiyatları
BİM 1 Kasım 2026 indirim kataloğu: İşte ürünler ve fiyatları
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Serbest piyasada gram altın 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 16:00 itibarıyla 6.222,90 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 3,56 geriledi. Çeyrek altın 10.274,06 lira, Cumhuriyet altını 42.398,00 lira seviyesinde. Ons altın 3.875,55 dolardan işlem görüyor.

Döviz tarafında dolar 49,9589, euro 55,8121 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram altın 6.222,08 6.222,90
Çeyrek altın 10.042,08 10.274,06
Yarım altın 20.021,40 20.548,12
Tam altın 40.168,33 40.970,57
Cumhuriyet altını 41.761,00 42.398,00
Ata altın 41.423,59 42.478,68
22 ayar bilezik (gram) 5.723,99 5.730,85
14 ayar altın (gram) 3.577,49 3.581,78
Has altın (gram) 6.190,97 6.191,78
Gümüş (gram) 78,85 78,92

DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL)
Dolar 49,9256 49,9589
Euro 55,7150 55,8121
Sterlin 66,9473 67,0067

Fiyatlar 1 Kasım 2026 saat 16:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Muhabir: Haber Merkezi