Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından mesken aboneleri için belirlenen ve 2027 yılında yürürlüğe girecek olan yıllık 3.000 kWh elektrik tüketim sınırı, elektrikli araç sahiplerinin enerji maliyetlerini doğrudan etkileyecek. Türkiye genelinde aylık ortalama 200 kWh, yıllık ise 2.400 kWh olan hane içi elektrik tüketimi göz önüne alındığında, yeni düzenleme evde araç şarj eden kullanıcıların yüksek tüketim grubuna hızla geçmesine neden olacak.

Mevcut ortalamalara göre standart bir hane tüketiminin ardından elektrikli araç şarjı için yıllık yalnızca 600 kWh'lik bir kota kalıyor. Bu durum, aracını düzenli olarak evindeki şebekeden şarj eden abonelerin fatura maliyetlerinin artmasına yol açacak. Yeni tarifeye geçişte 2026 yılı tüketim verilerinin de dikkate alınacak olması, kullanıcıların şarj planlamalarını şimdiden yapmasını gerektiriyor.

TOGG MODELLERİNDE MENZİL VE TÜKETİM HESABI

Togg'un uzun menzilli modelleri üzerinden yapılan hesaplamalar, tablonun netleşmesini sağlıyor. T10X V1 RWD Uzun Menzil modelinin 100 kilometrede 19,7 kWh, T10F V1 RWD Uzun Menzil modelinin ise 17 kWh enerji tükettiği belirtiliyor. Kalan 600 kWh'lik limit kullanıldığında, bir T10X sahibinin yılda sadece 3.046 kilometre, T10F sahibinin ise 3.529 kilometre yol yaptıktan sonra 3.000 kWh sınırını aşması öngörülüyor.

Yılda 15 bin kilometre yol yapan bir T10X aracının aylık ortalama tüketimi 246,25 kWh seviyesine çıkarken, evin temel tüketimiyle birlikte toplam kullanım 446 kWh'yi buluyor. Aynı kullanım senaryosunda T10F modelinin aylık tüketimi 212,5 kWh, toplam hane tüketimi ise 412,5 kWh olarak hesaplanıyor.

FATURALARA AYLIK 1.982 TL EK MALİYET YANSIYABİLİR

Maliyet verilerine bakıldığında, yılda 10 bin kilometre yapan bir T10X'in aylık 164 kWh, yıllık ise 1.970 kWh ek elektrik tükettiği görülüyor. Aylık 250 kWh hane tüketimiyle yaklaşık 820 TL fatura ödeyen bir abonenin toplam kullanımı araçla birlikte 414 kWh seviyesine yükseliyor. Eylül ayı aktif enerji ve dağıtım bedelleri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, bu tüketim seviyesindeki bir fatura 2.801 TL'ye ulaşabiliyor.

Ortaya çıkan bu tablo, evden şarj işleminin faturaya aylık yaklaşık 1.982 TL, yıllık bazda ise 23.781 TL ek yük getirebileceğini gösteriyor. Ancak aynı enerji miktarının yalnızca DC hızlı şarj istasyonlarından karşılanması durumunda yıllık maliyetin 25 bin TL'yi aşacağı belirtiliyor. Bu nedenle evde şarj edilen elektrikli otomobiller, benzinli ve dizel araçlara kıyasla enerji gideri avantajını korumaya devam ediyor.