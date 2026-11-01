Alanya'da meydana gelen boğulma olayı, bir turistin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Türkler Mahallesi sahilinde denize giren 54 yaşındaki Çekya vatandaşı Leona Musilova, bir süre sonra gözden kayboldu. Eşinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmaların ardından talihsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı.

SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİRDİ, GÖZDEN KAYBOLDU

Olay, Alanya'nın Türkler Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tatil yapmak amacıyla Alanya'ya gelen Çekya vatandaşı Leona Musilova (54), serinlemek için denize girdi.

Bir süre denizde bulunan Musilova'nın sudan çıkmadığını fark eden eşi, kadını göremeyince endişelendi. Musilova'nın denizde kaybolduğunun anlaşılması üzerine eşi, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

EŞİNİN İHBARI ÜZERİNE SAHİL GÜVENLİK HAREKETE GEÇTİ

İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, denizde kaybolan kadının bulunması amacıyla arama çalışması başlattı.

Sahil Güvenlik ekipleri, deniz araçlarıyla Musilova'nın kaybolduğu bölgede arama faaliyetlerini sürdürdü.

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 54 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.

54 YAŞINDAKİ KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Denizde yapılan aramalar sırasında bulunan Leona Musilova'nın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.

Tatil için geldiği Alanya'da yaşamını yitiren Çekya vatandaşı kadının cenazesi, olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Musilova'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik işlemlerin yürütüleceği öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkler Mahallesi sahilinde yaşanan boğulma olayının ardından yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Leona Musilova'nın denizde hangi koşullarda yaşamını yitirdiğinin belirlenmesi amacıyla olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.

54 yaşındaki Çekya vatandaşının ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.