DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar, çözüm süreci tartışmalarına ilişkin yaptığı son açıklamalarda teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'ndaki mevcut durumuna dair yeni bilgiler paylaştı. Sancar, Öcalan'ın cezaevinde kendisi için hazırlanan yeni bir bölüme geçiş yaptığını bildirdi.

Bu yer değişikliğinin sürecin ivme kazanması adına önemli bir adım olduğunu savunan Sancar, kamuoyunda oluşan spekülasyonların önüne geçilmesi için basın mensuplarının İmralı'ya giderek doğrudan görüşme yapması gerektiğini öne sürdü. Mevcut anket ve yayınların süreci bulandırmayı hedeflediğini iddia eden Sancar, şeffaflık vurgusu yaptı.

SÜRECİN İLERLEMESİ İÇİN HANGİ ADIMLAR BEKLENİYOR?

Siyasi kulislerde yeniden alevlenen çözüm süreci tartışmalarının arka planında, tarafların beklentileri arasındaki uyuşmazlıklar dikkat çekiyor. Sancar'ın açıklamalarına göre, sürecin tıkanmaması için sadece bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda net bir politik hattın kurulması gerekiyor. Hükümetin mevcut tutumunu eleştiren Sancar, toplumsal desteğin sağlanması noktasında iktidarın yetersiz kaldığını savundu.

DEVLETİN TUTUMU VE KOORDİNASYON

Çözüm arayışlarının tek taraflı beklentilerle yürütülemeyeceğini aktaran Sancar, devletin katı yaklaşımından vazgeçmesi halinde mevcut düğümün çözülebileceğini iddia etti. Sürecin ana aktörü olarak Öcalan'ı işaret eden Sancar, ilerleme kaydedilebilmesi için koordinasyon görevinin İmralı'ya verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.