ANTALYA-DENİZLİ kara yolunda meydana gelen trafik kazası iki can aldı. Burdur'un Çavdır ilçesi geçişinde karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada Teslime Özkan ve Meryem Serttaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, Antalya-Denizli kara yolunun Burdur'un Çavdır ilçesi sınırları içerisindeki bölümünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ergün A. (44) yönetimindeki 15 HT 933 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen Emre K. (37) idaresindeki 34 GIE 214 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İKİ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 15 HT 933 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Teslime Özkan ile Meryem Serttaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İki kadının hayatını kaybettiği kazada aynı araçta bulunan sürücü Ergün A. ile Sultan S., Azime Ç. ve M.S.Ç. yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan M.S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

HAYATINI KAYBEDENLER MORGA KALDIRILDI

Kazanın ardından jandarma ve polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme gerçekleştirdi.

Hayatını kaybeden Teslime Özkan ve Meryem Serttaş'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlarda meydana gelen hasar ve çarpışmanın gerçekleştiği noktadaki bulgular incelemeye alındı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Antalya ile Denizli arasındaki ulaşım güzergâhında meydana gelen kazanın kesin nedeni henüz belirlenemedi.

Güvenlik güçleri, iki otomobilin çarpışmasına yol açan koşulların tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürerken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.