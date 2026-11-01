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Fiyatlar Opet'in ilçe bazlı pompa fiyatlarıdır. Diğer dağıtım şirketlerinin istasyonlarında küçük farklar olabilir.

Alanya'da 1 Kasım 2026 Pazar itibarıyla kurşunsuz benzinin litresi 82,69 liradan, motorinin litresi 102,84 liradan satılıyor. Benzinin litre fiyatında 4,09 liralık zam var (önceki fiyat 78,60 lira). Motorinin litre fiyatında 3,58 liralık zam var (önceki fiyat 99,26 lira).

Dünyanın en güçlüleri Alanya'da buluştu

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