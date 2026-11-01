Milyonlarca konut, arsa, arazi ve iş yeri sahibini yakından ilgilendiren emlak vergisinde yılın ikinci taksit dönemi başladı. Resmi vergi takvimine göre duyurulan sürece göre, mükelleflerin ödemelerini 30 Kasım Pazartesi gününe kadar tamamlaması gerekiyor. Belirtilen tarihe kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen mülk sahiplerinin borçlarına gecikme zammı yansıtılacak.

Vergi tahsilatları, taşınmazın kayıtlı bulunduğu ilçe belediyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar ödemelerini doğrudan belediye veznelerinden yapabildiği gibi, dijital kanalları da kullanabiliyor. Belediyelerin resmi internet siteleri ve e-Devlet kapısı üzerinden çevrimiçi işlem yapılabildiği aktarıldı. Ancak sunulan dijital altyapı hizmetlerinin ilgili belediyeye göre değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULUYOR?

Mevzuatta yer alan düzenlemelere göre, belirli dezavantajlı gruplar ve dar gelirliler için emlak vergisi muafiyeti uygulanıyor. Brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahipleri, gerekli şartları taşımaları durumunda vergiden muaf sayılabiliyor. Herhangi bir geliri olmayan ve yalnızca emekli maaşıyla geçinen vatandaşlar da bu haktan yararlanabiliyor. Ayrıca engelli bireyler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri de yasal koşullar çerçevesinde sıfır oranlı emlak vergisi kapsamına giriyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE VERGİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Tahakkuk edecek vergi miktarı; gayrimenkulün türüne, rayiç bedeline ve bulunduğu konuma göre değişiklik gösteriyor. Özellikle büyükşehir statüsündeki illerde emlak vergisi oranlarının diğer bölgelere kıyasla iki katı olarak uygulandığı bildirildi. Mükelleflerin kesin ödeme tutarlarını ve geçmiş dönem borç durumlarını, bağlı bulundukları belediyelerin e-belediye sistemleri üzerinden sorgulayarak son gün olan 30 Kasım öncesinde işlemlerini tamamlamaları tavsiye ediliyor.