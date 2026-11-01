EYT yasasının ardından 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan milyonlarca çalışanın kademeli emeklilik talebi TBMM gündeminde beklemeye devam ediyor. Ekonomi yönetiminin bütçe dengelerini gerekçe göstermesi nedeniyle yeni bir erken emeklilik düzenlemesi için henüz resmi bir takvim oluşturulmadı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın 22 Nisan 2026 tarihli köşe yazısında aktardığı bilgilere göre, EYT'nin sosyal güvenlik sistemine getirdiği mali yük, yeni düzenlemelerin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. Sadece birkaç gün veya ayla EYT'yi kaçıran çalışanlar, mevcut sistemde 17 ile 20 yıla varan yaş farklarıyla karşı karşıya kalıyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Mağduriyetlerini dernekleşerek duyuran vatandaşlar, sigorta başlangıç tarihine göre adil bir kademelendirme talep ediyor. Gündeme gelen taslak önerilerde, 1999-2008 arası sigortalılar için 7000 ile 7200 prim gün şartı aranması öngörülüyor. Bu modele göre emeklilik yaşının kadınlarda 45, erkeklerde ise 47'den başlayarak sigortalılık yılına göre kademeli şekilde artması isteniyor.

YENİ DÜZENLEME İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Mevcut yasal çerçevede, kademeli emeklilik tekliflerinin yasalaşması doğrudan 8 Eylül 1999 sonrası iş hayatına atılan ve prim gününü doldurmasına rağmen yaşa takılan kitleyi kapsayacak. Ancak yetkililer, sosyal güvenlik sistemindeki aktif-pasif dengesinin sürdürülebilirliği sağlanmadan Hükümet ajandasında kısa vadeli bir yasal adım atılmasının zor olduğuna dikkat çekiyor. Konuyla ilgili gözler ilerleyen dönemde Meclis Genel Kurulu'na sunulacak raporlarda olacak.