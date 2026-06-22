TÜRKİYE Bakkallar ve Bayiiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu’nun 28. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Seçime katılan delegelerin yeniden güvenini alan mevcut başkan Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

ALANYA’DAN GÜÇLÜ KATILIM

Kongreye katılan Alanya Keykubat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, "Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu’nun Genel Kurulu’na, yönetim kurulundaki 9 arkadaşımızla birlikte katıldık. Seçim süreci önce birliklerde başlıyor. Türkiye genelindeki 81 ilde ve İstanbul’daki iki ayrı birlikte genel kurullar gerçekleştiriliyor. Bu sürecin ardından ise Türkiye genelinde faaliyet gösteren 13 federasyonun genel kurulları yapılıyor. Geçtiğimiz dönemde Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası olarak federasyon yönetim kurulunda temsil ediliyorduk. Ancak bu dönem Sayın Palandöken’in listesinde Manavgat Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Sayın Abdullah Akça yer aldı. Biz de kendisine destek verdik. Antalya’daki üç oda başkanından biri olan Sayın Adnan Dere de federasyon yönetiminde görev almaya devam ediyor. Antalya merkezdeki diğer Bakkallar Odası Başkanımız da farklı bir listede yer aldı. Yapılan seçim sonucunda Sayın Bendevi Palandöken yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Önümüzdeki süreçte, Eylül ayında Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Kurulu gerçekleştirilecek. Bu genel kurulda oy kullanacak kişiler; 13 federasyonun yönetim kurulu üyeleri ile 81 ildeki birliklerin başkan ve yönetim kurulu üyelerinden oluşacak. Böylece esnaf teşkilatlarının kademeli olarak yürüttüğü seçim süreci Eylül ayında tamamlanmış olacak. Bu vesileyle, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Manavgat Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanımız Sayın Abdullah Akça’yı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Ayrıca yeniden başkan seçilen Sayın Bendevi Palandöken’i ve federasyonun tüm yönetim kurulu üyelerini kutluyor, çalışmalarında başarılar temenni ediyorum" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi