Aksaray merkeze bağlı Koçpınar köyünde dün saat 17.30 sıralarında su kuyusu temizliği sırasında yaşanan olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi sağ kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan 42 yaşındaki İsmail, 32 yaşındaki Recep ve 28 yaşındaki Mehmet Yeşildal kardeşler ile 30 yaşındaki akrabaları Murat Yeşildal, kendilerine ait elma bahçesine gitti. Ağaçları sulamak için kullanılan 16 metre derinliğindeki su kuyusunu temizlemek amacıyla İsmail Yeşildal halat ve kurulan düzenekle aşağı indi.

Ağabeylerinden haber alamayan Recep ve Mehmet Yeşildal ile akrabaları Murat Yeşildal da durumdan şüphelenerek kuyuya girdi. Gruptan kimsenin yukarı çıkmaması üzerine bahçede bulunan İsmail Yeşildal'ın oğlu, komşuları Ayhan Beşer'den yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARDIM İÇİN İNEN KOMŞU GERİ DÖNDÜ

Durumu öğrenen komşu Ayhan Beşer, yardım çağırması için çocuğu köye gönderdikten sonra kuyuya indi. Ancak aşağıda nefes almakta güçlük çekip gazdan etkilendiğini fark edince kendi imkanlarıyla tekrar yukarı çıkarak kurtuldu. Olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Beşer'in göğüs ağrısı şikayetiyle tedavi altına alındığı bildirildi.

CAN SİMİDİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, dibinde yaklaşık 70 santimetre ile 1 metre arasında su bulunan kuyuya önce can simitleri sarkıttı. Ekiplerin ulaştığı İsmail Yeşildal'ın, atılan can simitlerini kendisini kurtarmaya gelen kardeşleri ve akrabasına giydirmeye çalıştığı belirlendi. İlk aşamada kuyudan çıkarılan İsmail Yeşildal hastaneye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kuyuya sonradan inen Recep, Mehmet ve Murat Yeşildal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

KUYU TEMİZLİĞİNDE GÜVENLİK VE METAN GAZI RİSKİ

Tarımsal sulama amacıyla kullanılan derin kuyularda zamanla biriken organik atıklar, oksijen seviyesini düşürerek metan ve benzeri zehirli gazların oluşumuna yol açabiliyor. Uzmanlar, 10 metrenin üzerindeki kapalı ve dar alanlara profesyonel gaz ölçüm cihazları, koruyucu maskeler ve uygun havalandırma sistemleri olmadan girilmesinin hayati risk taşıdığı konusunda uyarıyor.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanede gördükleri tedavinin ardından taburcu olan Ayhan Beşer ve İsmail Yeşildal olayla ilgili yaşadıklarını yetkililere anlattı. Her yıl aynı kuyuyu bahçe sulamak için temizlediklerini belirten İsmail Yeşildal, içeride gaz kokusu almadıklarını ancak ciddi bir oksijen yetersizliği yaşandığını ifade etti. Bilincinin bulandığı anlarda AFAD'ın attığı yelekleri yakınlarına giydirmeye çalıştığını hatırladığını belirten Yeşildal, cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Hayatını kaybeden Recep ve Mehmet Yeşildal kardeşler ile akrabaları Murat Yeşildal'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Koçpınar köyü mezarlığına defnedildi.