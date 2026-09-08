İdare Mahkemesi kararıyla yenilenen Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimi, dört tur süren oylamanın ardından sonuçlandı. Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin, CHP ve Yeni Parti’nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya’yı geride bırakarak Üsküdar Belediye Başkanvekili seçildi. Böylece belediyenin başkanvekilliği makamı, yargı kararıyla tekrarlanan seçim sonucunda AK Parti’nin adayına geçti.

İLK ÜÇ TURDA OY DENGESİ DEĞİŞTİ

Seçim öncesinde Üsküdar Belediyesi binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, meclis üyeleri ile görevlilerin girişleri kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Yoklamanın ardından gizli oylamaya geçildi. İlk turda Gültekin 21, Çetinkaya 19 oy aldı ve 2 oy geçersiz sayıldı. İkinci turda geçersiz oy çıkmazken Gültekin 22, Çetinkaya 20 oy aldı.

Seçimin siyasi dengeleri açısından en önemli sonucu üçüncü turda ortaya çıktı. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oya yükselirken Sibel Tan Çetinkaya 19 oyda kaldı. Mecliste CHP/Yeni Parti ile Cumhur İttifakı bloklarının 21’er üyeyle temsil edildiği mevcut tabloda, bu sonuç iki oyun bloklar arası geçtiğini ortaya koydu. Ancak seçim gizli oyla yapıldığı için bu oyların hangi meclis üyeleri tarafından kullanıldığı tespit edilemiyor.

DÖRDÜNCÜ TURDA EN FAZLA OYU ALAN KAZANDI

Üçüncü turda kanunun aradığı salt çoğunluğa ulaşılamaması üzerine seçim dördüncü tura taşındı. Son turda Dündar Ziya Gültekin rakibinden daha fazla oy alarak Üsküdar Belediye Başkanvekili seçildi. Böylece haftalardır devam eden yargı, itiraz ve yeniden seçim süreci sonunda belediyenin geçici olarak yönetimini üstlenecek isim belirlenmiş oldu.

BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ NASIL YAPILIYOR?

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre belediye başkanının görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması halinde belediye meclisi kendi üyeleri arasından gizli oyla bir başkanvekili seçiyor. İlk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranıyor. Bu çoğunluk sağlanamazsa üçüncü turda en fazla oy alan iki aday dördüncü turda yeniden yarışıyor ve son turda en fazla oyu alan aday başkanvekili oluyor. Oyların eşit çıkması halinde ise kanunda kura usulü öngörülüyor.

Başkanvekilliği, seçilmiş belediye başkanının görev süresini kendiliğinden sona erdiren yeni bir belediye başkanlığı seçimi anlamına gelmiyor. Kanuna göre başkanvekili, görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye başkanı yeniden göreve dönünceye ya da hukuki durum nedeniyle yeni bir başkan seçilmesi gerekinceye kadar görevini sürdürüyor. Bu nedenle Üsküdar’daki değişiklik esas olarak belediyenin başkanvekilliği ve yürütme makamında gerçekleşti; belediye meclisinin siyasi yapısı seçim nedeniyle kendiliğinden değişmedi.

MAHKEME NEDEN SEÇİMİ YENİLETTİ?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisi ilk kez 5 Ağustos’ta başkanvekili seçimi için toplanmıştı. Dört tur süren oylamanın sonunda Sibel Tan Çetinkaya 22, Dündar Ziya Gültekin 18 oy almış ve Çetinkaya başkanvekili seçilmişti. Gültekin daha sonra seçime ilişkin belediye meclisi kararının iptali istemiyle idari yargıya başvurdu.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, özellikle üçüncü turda geçersiz sayılan bazı pusulalarda seçmenin hangi adayı tercih ettiğinin anlaşılabildiğini değerlendirerek seçim sürecinin objektif, tarafsız ve şeffaf yürütülmesi bakımından hukuki sorun bulunduğu sonucuna vardı. Meclis kararının yürütmesi durdurulurken seçimin yenilenmesinin önü açıldı. Karara yapılan itirazın Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilmesiyle yeniden seçim süreci kesinleşti.

5 EYLÜL'DEKİ TOPLANTIDA SEÇİM YAPILAMADI

Mahkeme kararının ardından Üsküdar Belediye Meclisi yeni başkanvekilini belirlemek üzere yeniden toplandı ancak 5 Eylül’deki toplantıda gerekli toplantı yeter sayısı oluşmadı. Bunun üzerine seçim 8 Eylül’e ertelendi. Son toplantıda yeterli katılımın sağlanmasıyla dört turlu seçim usulü yeniden işletildi ve Dündar Ziya Gültekin başkanvekilliğini kazandı.

BELEDİYEDE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR?

Başkanvekili, görev yaptığı süre boyunca belediye yönetiminin günlük işleyişi ve belediye başkanına kanunlarla verilen yetkilerin kullanılması açısından kritik bir konuma sahip. İmar ve şehircilikten temizlik hizmetlerine, park ve çevre çalışmalarından sosyal desteklere kadar belediyenin devam eden hizmetlerinde idari sürekliliğin korunması gerekiyor. Başkanvekilliği seçimlerinde kanunun ayrıntılı bir oylama sistemi öngörmesinin temel amacı da belediye hizmetlerinde yönetim boşluğu oluşmasını engellemek.

Üsküdar gibi İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yoğun yerleşim, ticaret, ulaşım ve tarihi alanların bir arada bulunduğu bir ilçede belediye yönetimindeki değişiklik yalnızca siyasi açıdan değil, devam eden projeler, bütçe uygulamaları ve belediye hizmetlerinin yürütülmesi açısından da yakından takip ediliyor. Bununla birlikte belediye meclisi kararları yine mevcut meclis aritmetiği çerçevesinde alınmaya devam edecek; başkanvekilliğinin farklı bir siyasi partiye geçmesi tek başına meclisteki sandalye dağılımını değiştirmiyor.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KİMDİR?

1983 yılında İstanbul Üsküdar’da doğan Dündar Ziya Gültekin, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde öğrenim gördü, ardından Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Siyasi çalışmalarına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları’nda başlayan Gültekin, sonraki yıllarda gençlik kolları başkanlığı ve ilçe başkan yardımcılığı dahil çeşitli görevlerde bulundu.

Gültekin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi seçildi ve uzun süre Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilliği yaptı. Çeşitli seçim dönemlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi çalışmalarında görev alan Gültekin, 2016-2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği görevini de yürüttü. Mahkeme kararıyla tekrarlanan son seçimin ardından Gültekin, Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği görevini üstlendi.