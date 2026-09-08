Türk Hava Yolları (THY), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Liverpool'un resmi açıklamasına göre THY, 1 Haziran 2027'den itibaren kulübün ana partneri olacak. Havayolu şirketinin markası 2027-28 sezonunun başlangıcından itibaren Liverpool'un erkek, kadın ve akademi takımlarının maç formalarının önünde yer alacak.

LIVERPOOL'DA 17 YILLIK DÖNEM SONA ERİYOR

Anlaşma, Liverpool'un ticari tarihinde uzun süredir devam eden bir dönemin de kapanması anlamına geliyor. Kulübün 2010'dan bu yana ana partneri olan Standard Chartered, 2026-27 sezonunun sonuna kadar mevcut konumunu koruyacak. Banka, Haziran 2027'den itibaren ise Liverpool ile ilişkisini "global partner" statüsünde sürdürecek. Böylece kulübün forma önündeki ana sponsoru 17 yıl sonra ilk kez değişmiş olacak.

BBC'nin aktardığı bilgilere göre THY ile Liverpool arasındaki anlaşma 5 yıllık olacak ve İngiliz kulübüne sezon başına 60 milyon sterlin gelir sağlayacak. Bu rakam üzerinden anlaşmanın toplam değerinin 300 milyon sterline ulaşacağı belirtiliyor. Liverpool'un Standard Chartered ile mevcut forma önü anlaşmasının yıllık değerinin ise 50 milyon sterlin seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

PREMIER LİG'DE REKOR ANLAŞMA İDDİASI

Liverpool'un, yeni sözleşmenin yalnızca forma önü sponsorluğunu kapsayan anlaşmalar arasında Premier Lig tarihinin en yüksek değerli ticari anlaşması olduğuna inandığı bildirildi. Futbol ekonomisinde forma önü sponsorluğu, kulüpler açısından yayın ve maç günü gelirlerinin yanında önemli ticari gelir kalemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Küresel ölçekte geniş taraftar kitlesine sahip kulüpler, formalarının görünürlüğünü uluslararası markalarla uzun vadeli ortaklıklara dönüştürebiliyor.

THY'NİN KÜRESEL MARKA STRATEJİSİYLE ÖRTÜŞÜYOR

Liverpool, taraftar kitlesinin bütün kıtalara yayıldığını vurgularken, THY'nin İstanbul merkezli geniş uluslararası uçuş ağının iki marka arasındaki iş birliğinde önemli bir ortak nokta oluşturduğunu belirtti. Havayolu şirketleri açısından uluslararası spor sponsorlukları; marka bilinirliğinin artırılması, farklı pazarlardaki tüketicilere ulaşılması ve küresel görünürlüğün güçlendirilmesi amacıyla kullanılan başlıca pazarlama araçları arasında bulunuyor.

THY de uzun süredir uluslararası spor organizasyonları ve sponsorlukları üzerinden küresel marka iletişimi yürütüyor. Liverpool anlaşması ise şirketin adının doğrudan dünyanın en fazla takip edilen futbol liglerinden birinde mücadele eden bir kulübün maç formasında yer almasını sağlayacak. Forma önü sponsorluğunun erkek takımının yanı sıra kadın ve akademi takımlarını da kapsayacak olması, markanın kulüp bünyesindeki görünürlüğünü genişletecek.

KULÜPTEN VE THY'DEN İLK AÇIKLAMALAR

Liverpool Ticari İşler Direktörü Ben Latty, anlaşmayı kulüp açısından önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirerek THY'yi Haziran 2027'den itibaren ana partner olarak karşılamaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi. Latty, Liverpool formasının ön bölümünün kulübün tarihinde özel bir yere sahip olduğunu vurgularken, Standard Chartered'ın da ana sponsorluk döneminin ardından global partner olarak Liverpool ailesinde kalacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları CEO'su Ahmet Olmuştur ise Liverpool'un dünya futbolunun en tanınmış kulüplerinden biri olduğunu belirterek THY adının kulübün formasında yer almasının şirket açısından önemli olduğunu ifade etti. Olmuştur, sporun farklı ülkelerdeki insanları ve toplulukları bir araya getirme gücüne işaret ederek Liverpool ile yapılacak iş birliğini THY'nin küresel spor alanındaki çalışmalarının yeni bir aşaması olarak değerlendirdi.

YENİ DÖNEM 2027-28 SEZONUNDA BAŞLAYACAK

Mevcut anlaşmaların takvimine göre 2026-27 sezonunda Liverpool formalarının önünde Standard Chartered markası bulunmaya devam edecek. THY'nin ana partnerliği ise 1 Haziran 2027'de başlayacak ve marka 2027-28 sezonuyla birlikte maç formalarına taşınacak. Böylece Liverpool'un dünyaca bilinen kırmızı formasının göğüs bölümünde 17 yıllık aranın ardından yeni bir ana sponsor yer alacak.