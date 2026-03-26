İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve aralarında eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Fikret Orman ile eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ında bulunduğu 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıkta ifade işlemleri başladı. İfade işlemleri için 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi. İfadeleri tamamlanan Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ve Didem Soydan'ında aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı, Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren, Tuğçe Özbudak, Mustafa Tari hakkında tutuklama talep edildi.
Ünlülere yönelik u*yuşturucu soruşturmas: 5 tutuklama talebi
Kaynak: DHA
