Karaciğer yetmezliği teşhisiyle sevenlerini üzen oyuncu Ufuk Özkan’ın tedavisi Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde sürüyor. Süreç hakkında Medipol Sağlık Grubu’ndan kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapıldı. Donör arayışının devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Onur Yaprak, "Donör arayışı devam ederken, hastamız Ufuk Özkan’ın sağlık durumunda da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Karaciğer yetmezliği tablosunda yeniden iyileşme sağlanmış, 22 olan MELD skoru nakil gerekliliği açısından eşik değer kabul edilen 15’in altına gerileyerek 14’e düşmüştür. Ancak bu klinik iyileşme, hastamızın uygun koşullar oluştuğunda karaciğer nakli yapılması gerektiği gerçeğini değiştirmemektedir. Yoğun ziyaretçi trafiğine bağlı olarak influenza A enfeksiyonu gelişmiş olup, enfeksiyona ait semptomlar giderek azalmaktadır. Hastamızın genel durumu iyi olup izlem ve tedavisine devam edilmektedir" dedi.
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumu, uzman hekimler tarafından yakın takibe alındı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nden Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Remzi Emiroğlu ve Prof. Dr. Onur Yaprak, Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ve kardeşi Umut Özkan ünlü oyuncunun tedavi sürecine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.
Kaynak: DHA
