Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumuna ilişkin ailesinden yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan bilgilendirmede, ünlü tarihçinin yoğun bakımda tedavi gördüğü ve entübe edildiği ifade edildi. Açıklamada Ortaylı’nın sağlık durumunun stabil olduğu vurgulandı.

“Dualarımız İlber Hoca’yla” başlığıyla yapılan açıklamada, Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı da babasının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Paylaşılan bilgilere göre Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen ocak ayında prostat ameliyatı geçirdi. Taburcu olduktan sonra bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunların tedavisi için bir süre daha hastanede kaldı ve ardından yeniden taburcu edildi.

Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftada üç gün diyalize giren Ortaylı’nın bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavi de gördüğü belirtildi.

Geçen perşembe günü sağlık sorunlarının yeniden ortaya çıkmasının ardından Ortaylı, Koç Üniversitesi Hastanesi’ne yatırıldı. Bir süre bilinci açık şekilde tedavisi sürdürülen Ortaylı daha sonra yoğun bakıma alındı. Pazar günü itibarıyla da entübe edilerek tedavisine bu şekilde devam edildiği açıklandı.

Yetkililer Ortaylı’nın durumunun stabil olduğunu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirtti.

KIZI TUNA ORTAYLI’DAN AÇIKLAMA

İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı, babasının sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Genel olarak organların yaşa bağlı yorulması kaynaklı sorunları vardı. Gayet iyi bir doktor ekibinin gözetimi altında, azami hassasiyetle tedavisi devam ediyor.”

NE OLMUŞTU?

11 Mart’ta Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yaklaşık 5 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Ortaylı’nın yakın dostu gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda sevenlerinden dua ve iyi dilek istemişti.

Aile tarafından yapılan son açıklamada ise Ortaylı’nın yoğun bakımda entübe halde tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun stabil olduğu bilgisi paylaşıldı.