KULÜBÜN açıklamasında, Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmasında takımı 90 dakika boyunca destekleyen öğrenciler arasında Oba Anadolu Lisesi, Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Alanya Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi ve Hüseyin Girenes Fen Lisesi başta olmak üzere Alanya ve Gazipaşa'daki diğer okullardan gelen öğrencilerin yer aldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunanlara da teşekkür edilerek, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlere katkılarından dolayı şükran sunuldu. Turuncu-yeşilli kulüp, öğrencilerin tribünlere kattığı coşku ve enerjinin önemine dikkat çekerek, aynı atmosferin bir sonraki iç saha karşılaşması olan Kocaelispor maçında da devam etmesini temenni etti. Kulüp mesajını ise "İyi ki varsınız, teşekkürlerimizle" sözleriyle tamamladı. Cemali AYDINOĞLU

