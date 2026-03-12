Survivor 2026’da Nagihan Karadere ile Lina arasında yaşanan sert tartışma gündeme damga vurdu. Kavga sonrası Lina sinir krizi geçirirken, konseyde Acun Ilıcalı’nın sözleri dikkat çekti. İzleyiciler “Nagihan diskalifiye mi oldu?” sorusunun yanıtını merak ediyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026, bu kez yarışmalar kadar yaşanan tartışmayla gündeme geldi. Kırmızı ve mavi takım arasında oynanan yemek ödülü oyununun ardından Nagihan Karadere ile Lina arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü.

Gerginlik sırasında Lina’nın gözyaşlarına boğulduğu ve sinir krizi geçirdiği anlar ekrana yansıdı. Yaşanan olayın ardından gözler ada konseyine çevrildi.

ÖDÜL OYUNU SONRASI TANSİYON YÜKSELDİ

Ünlüler ve Gönüllüler takımları, uzun süredir beklenen yemek ödülü için parkurda mücadele etti. Zorlu yarışın sonunda kazanan taraf kırmızı takım oldu.

Uzun süredir ödül kazanamayan mavi takım ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kaybedilen oyun sonrası takım içinde gerilim tırmandı.

İddiaya göre Nagihan Karadere, oyunda sayı almakta zorlanan Lina’ya tepki gösterdi. Bu sözler tartışmanın büyümesine neden oldu. Lina’nın gözyaşlarına boğulduğu ve sinir krizi geçirdiği anlar yarışmanın en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

KONSEYDE ACUN ILICALI’DAN SERT TEPKİ

Yaşanan olayların ardından konseyde söz alan Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere’ye sert sözlerle uyarıda bulundu.

Ilıcalı, yarışmacıya hitaben şu ifadeleri kullandı:

“Seni uyarıyorum. Sinir buhranı geçiren birinin üstüne gidilmez. Böyle bir davranış doğru değil. Hakaret ediyorsun diyorum, kendini duymuyor musun? Sana ceza vermemiz gerekiyor.”

Acun Ilıcalı ayrıca tartışmaların tekrar etmesi durumunda daha ağır yaptırımlar uygulanabileceğini de vurguladı.

NAGİHAN DİSKALİFİYE EDİLDİ Mİ?

Konseyde yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medyada en çok aranan sorulardan biri “Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu?” oldu.

Yapılan değerlendirme sonrası Nagihan Karadere için diskalifiye kararı çıkmadı. Yarışmacıya uyarı cezası verildi.

Nagihan Karadere ise konseyde yaptığı açıklamada tartışma sırasında söylediği sözleri hatırlamadığını belirterek özür diledi.

Karadere, “Sizden özür dilerim ama ondan özür dilemem” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeyle birlikte Nagihan Karadere yarışmaya devam edecek ancak konseyde yapılan uyarı nedeniyle gözler bundan sonraki davranışlarına çevrildi.

SURVIVOR 2026 NAGİHAN KAVGASI NEDEN BU KADAR KONUŞULUYOR?

Olay Detay Tartışma Nagihan ile Lina arasında oyun sonrası sert sözler Krizin nedeni Oyunda alınamayan sayılar ve takım içi gerilim Konsey kararı Diskalifiye değil, uyarı cezası Acun Ilıcalı’nın açıklaması Daha ağır sözlerde ceza uygulanabileceği uyarısı

Survivor izleyicileri ise yaşanan olayın ardından sosyal medyada ikiye bölündü. Bir kesim Nagihan Karadere’ye ceza verilmesini doğru bulurken, bazı izleyiciler ise olayın yarışma stresinden kaynaklandığını savundu.

Kısacası Survivor adasında tansiyon yine düşmedi. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde takım içindeki dengelerin nasıl değişeceği merak ediliyor.