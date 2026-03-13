Geceyi kabusa çeviren sarsıntı, İç Anadolu ile Karadeniz'in kesişme noktasındaki Tokat'ı vurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saatler 03.35'i gösterdiğinde Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yerin sadece 6,37 kilometre altında gerçekleşen bu sarsıntı, uykudaki vatandaşlara büyük bir panik yaşattı.

TÜRKİYE'NİN GÖZÜ BÖLGEDE, ALANYA TEYAKKUZDA

Fay hatlarındaki bu ani hareketlilik, sismik risklere karşı her zaman duyarlı olan Alanya kamuoyunda da yakından ve endişeyle takip ediliyor. Ülke genelinde deprem gerçeğini bir kez daha yüzlere çarpan Tokat merkezli sarsıntı, turizm kenti Alanya'daki vatandaşların da gündemine oturdu. Şiddetli sarsıntı Tokat'ın yanı sıra Amasya ve Samsun gibi çevre illerde de korkuya neden oldu.

EĞİTİME 'GÜVENLİK VE PSİKOLOJİ' MOLASI

Artçı sarsıntı endişesinin sürdüğü saatlerde ilk kritik önlem Niksar yerel yönetiminden geldi. Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, binalarda oluşabilecek olası hasarların teknik ekiplerce incelenmesi ve öğrencilerin yaşadığı travmatik paniğin atlatılması amacıyla ilçe genelindeki tüm okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Eğitime verilen bu ani ara, bölgedeki teyakkuz halinin boyutunu gözler önüne serdi.

BAKANLIK VE VALİLİKLERDEN KRİTİK İLK RAPORLAR

Depremin hemen ardından mülki idare amirleri ve arama kurtarma ekipleri alarma geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya üzerinden yaptığı acil açıklamada tüm devlet imkanlarının sahaya seferber edildiğini vurgulayarak, "An itibarıyla olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Rabbim milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Saha taramalarının büyük bir titizlikle sürdüğünü belirten Tokat Valisi Abdullah Köklü ise köyler de dahil olmak üzere ekiplerin her noktayı mercek altına aldığını, an itibarıyla herhangi bir enkaz veya yaralanma vakasının kendilerine ulaşmadığını bildirdi. Sarsıntının derinden hissedildiği Samsun ve Amasya valilikleri de tehlikeli bir durumun oluşmadığını ve krizin tamamen kontrol altında tutulduğunu açıkladı.