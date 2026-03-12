CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan turuncu-yeşilliler, İzmir deplasmanından galibiyetle dönerek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Ligde son 3 haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Alanyaspor, bu süreçte 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Benzer bir tablo yaşayan Göztepe de Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. İzmir ekibi bu periyotta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

TAKTİK PROVA GERÇEKLEŞTİ

Zorlu deplasman öncesinde hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, çalışmalarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmanda futbolcuların oldukça istekli olduğu gözlenirken, teknik heyet karşılaşmanın taktik planı üzerinde durdu. Turuncu-yeşilli ekip, üç maçlık galibiyet hasretine son vererek moral bulmak istiyor.

DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

Alanyaspor'un bu sezon deplasman performansı da dikkat çekiyor. Şimşek, ligde dış sahada oynadığı maçlarda yalnızca 1 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Turuncu-yeşilliler deplasmandaki tek galibiyetini ligin 3. haftasında Konyaspor karşısında aldı. Alanyaspor, bugün yapacağı son antrenmanın ardından İzmir'e hareket edecek. Turuncu-yeşilli kafile, karşılaşma öncesi kampta maç saatini bekleyecek. Turuncu-yeşilliler zorlu deplasmandan üç puanla ayrılarak hem kötü seriyi sonlandırmayı hem de ligde yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Cemali AYDINOĞLU