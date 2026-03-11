Rapçi Emirhan Çakal, bu kez müziğiyle değil sosyal medyada ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi. Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında yayılan “Amerika’da AIDS’e yakalandı” iddiası kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

İddiaların hızla yayılması üzerine rapçi Çakal, Instagram hesabından bir açıklama yaparak söylentilere yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Rapçi Çakal, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek paylaştığı mesajda sert ifadeler kullandı. Ünlü isim açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Ya siz kafayı yemişsiniz. Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. Ortada ne bir açıklama var ne de bir hastalık. Etkileşim uğruna haysiyetini, şerefini hiçe sayan tipler.”

“GERÇEK DEĞİL” DEDİ

Sosyal medyada yayılan haberlerin gerçek dışı olduğunu vurgulayan Çakal, bu tür iddiaların insan hayatını etkileyebileceğine de dikkat çekti.

Paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir yalan haber yüzünden kendi hayatını mahvedecek 3-5 insan çıkarsa ona yazık. Gerçek değil. Hayatınızı yaşayın, biraz da ekrandan uzaklaşın.”

Söz konusu iddialar sosyal medyada tartışılmaya devam ederken, rapçi Emirhan Çakal yaptığı açıklamayla hakkındaki söylentileri kesin bir dille reddetti.

Öte yandan ünlü rapçi daha önce de bir uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmasıyla gündeme gelmiş, olay kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.