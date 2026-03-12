Alanya Üniversitesi, büyük bir memnuniyetle Alanya Çevre Laboratuvarı ile iş birliği protokolü imzaladığını duyurdu. Rektör Prof. Dr. Turan Sağer’in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde her iki kurum arasındaki iş birliğinin akademik, bilimsel ve mesleki alanlarda somut adımlara dönüşeceği vurgulandı.

İş birliği kapsamında; başta Gıda ve Kimya bölümleri olmak üzere üniversite öğrencilerine staj ve mesleki gelişim alanında yeni fırsatlar sunulması planlanmaktadır. Bunun yanı sıra iki kurum arasında ortak bilimsel ve teknolojik araştırmalar yürütülmesi, akademik projelerin desteklenmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin daha da güçlendirilmesi de protokolün temel hedefleri arasında yer alıyor. Rektör Sağer konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi; "Alanya Çevre Laboratuvarı ile imzaladığımız bu iş birliği protokolü, üniversitemizin sanayi ve uygulama dünyasıyla kurduğu köprüleri daha da güçlendiren önemli bir adımdır. Öğrencilerimizin yalnızca teorik bilgiyle değil, gerçek saha deneyimiyle donanmış bireyler olarak mezun olmalarını hedefliyoruz. Bu iş birliği sayesinde başta Gıda ve Kimya bölümlerimiz olmak üzere öğrencilerimize nitelikli staj ve mesleki gelişim imkanları sunacağız. Ortak araştırma projelerimizle hem bölgemizin çevre sorunlarına bilimsel çözümler üretmeyi hem de akademik birikimimizi toplumun hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Alanya Çevre Laboratuvarı ile başlattığımız bu iş birliğinin, ilerleyen süreçte çok daha kapsamlı projelerin de zeminini hazırlayacağına inanıyorum." Bu anlamlı adımın, öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçlerine doğrudan katkı sağlayacağı ve ortak projeler aracılığıyla akademik gelişime değerli bir destek sunacağına inanılmaktadır.

Kaynak: Alanya Üniversitesi BÜLTEN