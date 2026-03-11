Katıldığı televizyon programında yüzündeki dövmelerle dikkat çeken ve kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran Nazan Ünal, yaşadığı zorlu sürecin ardından hayatında yeni bir sayfa açtı. Türkiye’nin onu tanıdığı program olan “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” sonrası Ünal, şimdi sosyal medya üzerinden yeni bir gelir kapısı oluşturdu.

40 yaşındaki ve üç çocuk annesi olan Ünal, özellikle yüzünü ve ellerini kaplayan dövmeleri nedeniyle uzun süre kamuoyunun gündeminde kalmıştı.

DÖVMELERİN ARDINDAKİ HİKAYE

Televizyon programına katıldığı dönemde dövmelerinin ardındaki duygusal süreci anlatan Ünal, bu kararın gençlik yıllarındaki zor dönemlerin bir sonucu olduğunu dile getirmişti.

Ünal, o günlerde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Vücudumda bir sürü dövme var. Hepsini insanların bende açtığı boşlukları doldurmak için yaptırdım. Hayatım boyunca yalnızdım.”

Dövmelerini gençlik dönemindeki “çılgınlık yıllarının” bir mirası olarak tanımlayan Ünal, bir dönem dövmelerini sildirmeyi denediğini ancak yüzünde oluşan yanık izleri nedeniyle bu süreçten vazgeçtiğini söylemişti.

Dış görünüşü üzerinden yapılan eleştirilere ise şu sözlerle yanıt vermişti:

“Kim ne derse desin umurumda değil. Yüzümü görüyorlar, kalbimi görmüyorlar.”

HAYATINI SOSYAL MEDYADAN KAZANIYOR

Geçmişte kendisinden 14 yaş küçük bir kişi tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını ve bu süreçte evini sattığını iddia eden Ünal, yaşadığı hukuki süreç ve televizyon programı sonrası rotasını dijital dünyaya çevirdi.

Şimdilerde TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlarla takipçileriyle buluşan Nazan Ünal, kısa sürede binlerce kişiye ulaşmayı başardı.

Ünal canlı yayınlarda takipçilerinin sorularını yanıtlıyor, sohbet ediyor ve kendisini izleyenlerle deneyimlerini paylaşıyor. Üç çocuk annesi Ünal, artık yaşamını büyük ölçüde sosyal medya platformlarından elde ettiği gelirle sürdürüyor.