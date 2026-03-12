Ünlü sanatçı Seda Sayan’ın son paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı. Yüzündeki değişim dikkat çekerken takipçiler ikiye bölündü.

Türk televizyonlarının uzun yıllardır tanınan isimlerinden Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile yeniden gündemin merkezine oturdu. Ünlü sanatçının yüzündeki belirgin değişim kısa sürede dikkat çekerken, fotoğraf sosyal medyada yoğun yorum aldı.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULAN PAYLAŞIMLARDAN BİRİ OLDU

Sayan’ın gazeteci Cengiz Semercioğlu ile birlikte çekildiği kareyi paylaşmasının ardından görüntü kısa sürede yayılmaya başladı. Takipçiler özellikle yüz hatlarındaki değişimi konuştu.

Paylaşımın ardından bazı kullanıcılar ünlü sanatçının yeni görünümünü beğendiğini ifade ederken, bazıları ise fotoğraftaki değişimin estetik işlem mi yoksa filtre etkisi mi olduğu konusunda yorum yaptı.

“TANIYAMADIM” YORUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada yapılan yorumların önemli bir kısmı sanatçının görünümündeki değişime odaklandı. Paylaşımın altına kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı.

Kullanıcıların bir bölümü şu ifadeleri kullandı:

“İlk bakışta tanıyamadım.”

“Bambaşka biri gibi görünüyor.”

“Filtre mi yoksa estetik mi anlayamadım.”

Öte yandan bazı takipçiler ise Seda Sayan’ın yeni görünümünü beğendiğini ve sanatçının yıllara rağmen formunu koruduğunu belirtti.

ESTETİK AÇIKLAMALARIYLA SIK SIK GÜNDEME GELİYOR

Seda Sayan daha önce yaptığı açıklamalarda estetik işlemlerden çekinmediğini ve yaptırdığı işlemleri saklamadığını dile getirmişti. Ünlü sanatçı, geçmiş röportajlarında genç görünmek için estetik müdahaleleri tercih ettiğini açıkça ifade etmişti.

Son paylaşımın ardından ise sanatçının fotoğrafı magazin dünyasında ve sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.