İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis Görgülü hakkında hazırlanan Adli Tıp raporu gündeme geldi. Raporda, sanatçının saç örneğinde kokain izine rastlandığı belirtildi.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Ünlülere yönelik başlatılan dosyada farklı isimler hakkında da incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Edis Görgülü, geçtiğimiz günlerde yurt dışından İstanbul’a dönüş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şarkıcı, işlemlerinin ardından sağlık kontrolü ve testler için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Testlerin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan Edis Görgülü, karakola giderek imza verme şeklinde uygulanan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma dosyasında yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda ise şarkıcının saç örneğinde kokain kalıntısına rastlandığı bilgisi yer aldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği, dosyada yeni gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor. Yetkililer, incelemelerin tamamlanmasının ardından dosyada nihai kararın verileceğini ifade ediyor.

Uyuşturucu soruşturmasının özellikle magazin dünyasında tanınan isimleri kapsaması nedeniyle kamuoyunda yakından takip edildiği görülüyor.