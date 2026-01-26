Bölge sakinleri, metruk binanın yasaklı madde için kullanıldığını belirterek büyük endişe duyduklarını ifade etti. Edinilen bilgilere göre, söz konusu metruk bina, özellikle gündüz vakitlerinde genç gruplar tarafından toplanma ve yasaklı madde kullanımı alanı olarak tercih ediliyor.

GENÇLERİN GÜVENLİĞİ TEHLİKE ALTINDA

İddialara göre bazı gençler, liseli öğrencileri buraya getirerek yasaklı madde kullanımını teşvik ediyor. Bu durumun çevredekileri ve mahalle sakinlerini ciddi şekilde tedirgin ettiği, çocukların ve gençlerin güvenliğinin tehdit altında olduğu belirtiliyor.Mahmutlar bölgesi, son yıllarda yasaklı maddeyle mücadele kapsamında sıkça gündeme gelen adreslerden biri konumunda.

Alanya genelinde narkotik ekipleri tarafından metruk binalara yönelik denetimler ve yıkım çalışmaları devam ederken, benzer iddiaların yetkililere iletildiği öğrenildi.

4 KİŞİ KAÇTI

Ekiplerin metruk binaya yaptığı operasyonda 4 kişinin kaçtığı bilgisi paylaşıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.