Pop müziğin tanınan isimlerinden Hande Yener hakkında, Muğla’da verdiği bir konser sırasında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle adli süreç başlatıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçı hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Anayasal düzeni hedef alma” ve “mevcut iktidarı devirme” suçlamaları kapsamında soruşturma yürütüyor.

KONSER SÖZLERİ İNCELEMEYE ALINDI

“Bodrum”, “Sopa”, “Armağan”, “Acele Etme” ve “Acı Veriyor” gibi şarkılarla tanınan Hande Yener’in, 15 Mayıs 2025’te Muğla’da verdiği konser sırasında yaptığı bazı konuşmaların soruşturmaya konu olduğu öğrenildi. Bir vatandaşın CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) üzerinden yaptığı başvuru üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

DOSYA BİRKAÇ KEZ YETKİ TARTIŞMASI YAŞADI

Yürütülen inceleme kapsamında hazırlanan evraklar ilk olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Savcılık, yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise internet üzerinden açık kaynaklardan elde edilen belgelerde konserin Muğla’nın Menteşe ilçesindeki bir sosyo-kültürel alanda gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine karşı yetkisizlik kararı verdi. Bunun üzerine dosya yeniden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

RESMİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçının nüfus kayıtlarında yer alan adıyla Makbule Hande Özyener hakkında resmi soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında konser görüntüleri, konuşmalar ve ilgili kayıtların incelendiği öğrenildi.